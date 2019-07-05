İnanılır gibi değil! 1 hafta arayla önce kuzeni, sonra kendisi...

Filistin’den eşiyle Antalya’ya balayı tatiline gelen iş insanı Diya Abumounshar, Kundu’da bir otele yerleşti. Abumounshar’ın tatili devam ederken dün akşam saatlerinde aniden fenalaştı. İlk müdahalesi otel görevlileri tarafından yapılan Abumounshar, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Abumounshar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Diya Abumounshar’un cenazesi otopsinin ardından uçakla ülkesine gönderildi.

GEÇEN HAFTA DA KUZENİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkesinde ticaretle uğraştığı belirtilen Diya Abumounshar’ın, 26 Haziran’da Serik ilçesindeki beş yıldızlı otel sahilinde eşi ve torunuyla 'parasailing' yaparken kalp krizi sonucu ölen Abususenenh Abedalaziz’in amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

DHA



