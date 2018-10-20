İnanılmaz ama gerçek! Beş böbreğiyle hayata tutundu

Afyon'da yaşayan Kenan Kılıç'a 9 yaşındayken Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Doktorların böbrek nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine Kenan Kılıç'ın annesi Ayşe Dudu Kılıç, gönüllü oldu. Burada gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuşan Kenan Kılıç'ın mutluluğu 7 yıl sürdü. Annesinden aldığı böbreğin işlevini kaybetmesi üzerine Kenan Kılıç bir süre ilaç tedavisi gördü, ayrıca ikinci nakil için de araştırmaya başladı. Hüseyin Kılıç, ikinci böbreğini de babası Hüseyin Kılıç'tan alarak 12 yıl sağlıklı bir hayat sürdü. Hastalık ve ilaçların etkisiyle vücudu yorgun düşen Hüseyin Kılıç'ın bu böbreği de 1 yıl önce iflas etti.

Rahatsızlığı nedeniyle hayatı hastanelerde geçen Hüseyin Kılıç, üçüncü kez organ nakli olmak için eşi Hazar Kılıç'a danıştı.Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine başvuran Hüseyin Kılıç'a bir yıldır beklediği mutlu haber hayat arkadaşından geldi.

Tahlil sonuçlarının olumlu çıkması üzerine eşinin böbreği, PAÜ'de yapılan başarılı ameliyatla HüseyinKılıç'ın karın içerisinde oluşturulan boşluğuna nakledildi.

'ARTIK KENDİMDE BİR AĞIRLIK HİSSEDİYORUM'

Hüseyin Kılıç, naklin ardından yeniden doğduğunu söyledi. Son operasyonu çocuğuna bakabilmek için istediğini anlatan Hüseyin Kılıç, "Ucunda ölüm vardı ancak cesaretle girdim ve sağlığıma kavuştum. Şu anda vücudumda 5 böbrek var. Zaten 4 böbreğim varken insanların garibine gidiyordu. Şimdi daha fazla tuhaflarına gidecek. Artık kendimde bir ağırlık hissediyorum. Genelde çalışmayan böbreği vücuttan almıyorlar" dedi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Hüseyin Kılıç, yaşama tutunmanın çok güzel olduğunu kaydetti. Hüseyin Kılıç, anne, baba ve eşinden aldığı emanetle hayatını mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

'RİSKLER BARINDIRAN BİR OPERASYONDU'

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç.Dr. Murat Özban, hastasının üçüncü kez nakil olduğunu hatırlattı. Hüseyin Kılıç'ın, uzun süre anne ve babasından bağışlanan böbrekle yaşamını sürdürdüğünü anlatan Doç.Dr. Murat Özban şöyle konuştu:

"Her iki böbrek, hastamızı uzun süre diyalizden kurtarmış. Geçen yıl ikinci nakildeki böbreğin işlevinin yitirmesinin ardından 3'üncü böbrek ameliyatı gündeme geldi. Bu tabii çok sık yaptığımız bir operasyon değil. Hem teknik hem de medikal olarak ciddi riskler barındıran bir operasyon. Rutin olarak hastalara böbrek nakli yaparken çalışmayan böbrekler alınmıyor. Hastamızın 1995 yılından bu yana çalışmayan böbrekleri kendisinde duruyor. O nedenle son takılan böbrekle beraber vücudunda 5 böbrek var. Ama bu beşinci böbrek yani bizim nakil olarak üçüncü kez nakil ettiğimiz böbrek karın boşluğunda duran böbrek."

AA