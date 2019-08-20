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İnanılmaz anlar: Timsah hava üssünün tellerine tırmandı

ABD'de timsah, boyunu aşan tel örgülere tırmandı. O anlar saniye saniye kaydedildi

20 Ağustos 2019, Salı 17:08 Son Güncelleme:
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İnanılmaz anlar: Timsah hava üssünün tellerine tırmandı

Florida eyaletinde meydana gelen olayda, bir timsah, yol kenarında Jacksonville Hava Üssü’ne ait tel örgülere tırmandı. O anlar o sırada yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedildi.

Görüntüyü paylaşan kişi, sosyal medya hesabından görüntülere dair yaptığı yorumda, “Eğer Florida’da yeniyseniz ve bir su birikintisi gördüğünüz zaman içerisinde bir timsah olabilir” dedi.

DHA

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