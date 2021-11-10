İnanılmaz hata! Yanlış bebeği doğurdular

ABD California’da Alexander (41) ve Daphna Cardinale (43) çifti tüp bebek yöntemiyle 2019’da bir kız bebek sahibi oldu. 5 yaşında bir kızları daha olan çiftin ilk günlerdeki mutluluğu zamanla şüpheye dönüştü. Çünkü bebek, kendilerine benzemiyordu. Sonunda DNA testi yaptırdılar. Test, korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Bebeğin biyolojik ailesi, onlar değildi. Aile, tüp bebek tedavisinin yapıldığı California Center for Reproductive Health adlı kliniğe başvurdu.

KLINIĞE DAVA AÇTILAR

Klinikte yapılan incelemede, embriyoların karıştığı ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan başka bir çift de Cardinale Ailesi’nin bebeğini dünyaya getirmişti. 2 aile, 9 ay karınlarında taşıdıkları, aylardır büyüttükleri bebekleri değiştirip değiştirmeme konusunu uzun süre görüştü. Sonunda bebekleri değiştirmeye karar verdiler. Bebekler 4 aylıkken biyolojik ailelerine verildi. Şimdi Cardinale Ailesi, kliniğe açtıkları davayla yüklü bir tazminat almayı planlıyor.

Alexander-Daphna Cardinale çifti, 4 ay boyunca başkasının bebeğini büyüttü. Bebekler, gerçek ailelerine verildi.