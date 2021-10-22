Kerem'in son istatistiği ise devamlılığını gösteriyor: 18 maçla takımın en çok maç oynayan oyuncusu.

Böylece Kerem en çok maç oynayan, en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncu olarak Galatasaray'ın adeta her şeyi konumunda.