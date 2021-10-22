Futbol İnanılmaz istatistik! Adeta Galatasaray'ın her şeyi
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İnanılmaz istatistik! Adeta Galatasaray'ın her şeyi

Futbol

Kerem Aktürkoğlu kariyerinde ilk kez 22 yaşında büyük bir takıma gelmişti. Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem kısa sürede Galatasaray'ın as oyuncularından biri haline geldi. Takımda 1 senesi henüz dolan genç oyuncu, bu seneki istatistikleriyle 3 alanda takımın en iyisi.

22 Ekim 2021, Cuma 11:04 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor. Kerem dün akşam alınan Lokomotiv Moskova galibiyetinde oyuna sonradan girip golünü attı. Adeta doğum gününde kendine hediye veren genç oyuncu, bu golle de harika bir istatistiğin sahibi oldu.

Bu sezonki 4. golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın en skorer oyuncusu.

Kerem aynı zamanda 3 asistle yine takımın en fazla asist yapan 2 oyuncusundan biri. Ömer Bayram'ın da 3 asisti bulunuyor.

Kerem'in son istatistiği ise devamlılığını gösteriyor: 18 maçla takımın en çok maç oynayan oyuncusu.

Böylece Kerem en çok maç oynayan, en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncu olarak Galatasaray'ın adeta her şeyi konumunda.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem, 2020-21 sezonunda 850 bin TL kazanmıştı. Bu sezon 900 bin TL kazanacak olan futbolcu 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ise 950 bin TL gelir elde edecek.

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