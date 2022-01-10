İnanılmaz kaza! Tren ile uçak çarpıştı

ABD'nin batı kıyısındaki Los Angeles kentinde akıllara durgunluk veren bir kaza gerçekleşti. Cessna 172 tipi küçük uçak, Pacoima semtindeki Whiteman havaalanından kalktıktan kısa süre sonra acil iniş yapmaya çalışırken düştü.

Los Angeles polisi, bir tren yolunun üstüne düşen uçağın pilotunu enkazdan çıkarabilmek için saniyelere karşı yarış verdi.

PİLOT SANİYELERLE ÖLÜMDEN KURTULDU

Uçağın pilotu yüzü gözü kanlar içinde enkazdan uzaklaştırılırken, yaklaşan trenin sireni duyuldu. Tren yaklaşık beş saniye sonra rayların tam ortasında duran uçağa çarptı ve paramparça olan Cessna 172'nin enkazı her tarafa dağıldı.

Yerel saatle öğle saat 14.10 sularında uçağın düştüğü ve 20 dakika sonra çarpışmanın gerçekleştiği bildiriliyor.









POLİS GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Los Angeles polisinin Twitter hesabından yayınladığı kurtarma görüntüleri 1 milyonu aşkın izlendi. Çarpışma anını kayda alanlardan biri olan 21 yaşındaki Luis Jimenez ise, uçağın hayli yoğun bir kavşağa acil iniş yapmayı denediğini ve çarpışmadan sonra enkaz parçalarından birinin neredeyse kendisine isabet edeceğini söyledi.

Yerel medya, hastanede tedavi altına alınan pilotun vücudunda kesikler ve morarmalar olduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını yazdı. Uçağı paramparça eden trende ise kimse yaralanmadı.

Tek motorlu Cessna 172 uçaklarının değeri yaklaşık yarım milyon doları buluyor. 360 binden 438 bin dolara kadar fiyatı değişen uçakta, dört koltuk yer alıyor.