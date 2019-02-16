İnanılmaz! O polis, nişanlı çifti dövenlerin akrabası çıktı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz ay nişanlı çift Berat G. ve Burcu A. darp edilmiş, olaya ilişkin olarak gözaltına alınan 6 zanlı önce serbest bırakılmıştı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve kamuoyunda oluşan infialin ardından savcılık tekrar harekete geçmiş ve zanlılar gözaltına alınarak 5’i tutuklanmıştı. Ayrıca savcıyı yanılttıkları suçlamasıyla olayın tahkikatını yapan iki polis de gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, polislerden birinin zanlılarla akraba olduğu da belirlendi.

Hürriyet, olayın mağdurlarından Berat G.’nin (25) de ifadesine ulaştı. Berat G. ifadesinde saldırıya uğradıklarını anı anlatarak cebindeki 1500 liranın da alındığını iddia etti:

“Nişanlım ile kafede oturduğum sırada yanımıza Semih Semiz, Ertan Semiz ve yanında bulunan yaklaşık 7-8 kadar arkadaşı geldi. Daha sonra Ertan bana hitaben ‘Gel dışarıya, seninle konuşacağız’ dedi. Bu esnada Ertan üzerimi aramaya başladı ve elini cebime soktu. Cebimde 1500 lira civarı bir para vardı. Daha sonra Semih, Ertan ve yanındaki 7-8 kadar arkadaşı bana saldırdı. Polislerin geleceğini anlayınca da olay yerinden ayrıldılar. Sonra polisler geldi ve beni hastaneye götürdüler. Bu esnada cebimde bulunan yaklaşık 1500 liranın yerinde olmadığını anladım.”