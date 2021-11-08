Türkiye İnanılmaz olay böyle görüntülendi! 2 dakika arayla dolandırdılar...

İnanılmaz olay böyle görüntülendi! 2 dakika arayla dolandırdılar...

Türkiye

İnanılmaz olay böyle görüntülendi! 2 dakika arayla dolandırdılar...

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kuruyemişçiye giren şüpheliler, aynı kasiyeri 2 dakika aralıklarla dolandırdı. İnanılmaz anlar ise kuruyemişçide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir kuruyemişçide meydana gelen olayda 2 kişi dükkana girerek kuruyemiş almak istediklerini söyledi.


2 DAKİKADA 2 KİŞİ DOLANDIRDI

Dükkanda çalışan kasiyerin kafasını karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 2 kişi, 2 dakika içinde kasiyeri 800 lira dolandırdı.

İş yeri sahibi Yusuf Kaya, "Toplamda 3 kişiler. Dükkana geldiler hepsi birer parça ürün aldılar. 5-10 liralık. Bir elemanımızı çekirdek doldurmak için çağırıyor. Diğerde kasaya gidiyor. 200 lirayı uzatıyor sonra 200 lirayı geri çekip 5 lira uzatıyor. Diğeri de aynı şeyi yapıyor" diye konuştu.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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