İnanılmaz olay böyle görüntülendi! 2 dakika arayla dolandırdılar...
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kuruyemişçiye giren şüpheliler, aynı kasiyeri 2 dakika aralıklarla dolandırdı. İnanılmaz anlar ise kuruyemişçide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
08 Kasım 2021, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir kuruyemişçide meydana gelen olayda 2 kişi dükkana girerek kuruyemiş almak istediklerini söyledi.
2 DAKİKADA 2 KİŞİ DOLANDIRDI
Dükkanda çalışan kasiyerin kafasını karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 2 kişi, 2 dakika içinde kasiyeri 800 lira dolandırdı.
İş yeri sahibi Yusuf Kaya, "Toplamda 3 kişiler. Dükkana geldiler hepsi birer parça ürün aldılar. 5-10 liralık. Bir elemanımızı çekirdek doldurmak için çağırıyor. Diğerde kasaya gidiyor. 200 lirayı uzatıyor sonra 200 lirayı geri çekip 5 lira uzatıyor. Diğeri de aynı şeyi yapıyor" diye konuştu.
Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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