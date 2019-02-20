İnanılmaz transfer: Cengiz geliyor!

Turkish-Football sitesinde yer alan habere göre Chelsea, Eden Hazard'ın takımdan ayrılması durumunda Roma forması giyen 21 yaşındaki genç oyuncu Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor.

Her iki kanatta görev yapabilen Cengiz Ünder'in Chelsea için ideal bir transfer olacağı ifade edildi. Bilindiği üzere, Chelsea kulübü takımı gençleştirmek istiyor.

İHTİMAL YÜKSEK

Ayrıca, Pedro ve Willian'ın sözleşmesi de önümüzdeki sezon sona eriyor. Bu yüzden İngiliz ekibinin Cengiz Ünder'i kadrosuna katması yüksek görünüyor.

Sakatlığı devam eden Cengiz Ünder bu sezon İtalyan ekibiyle 25 karşılaşmada forma giydi.

Milli futbolcu çıktığı 25 karşılaşmada 6 gol, 9 asist ile oynadı.

Cengiz Ünder'in Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

Cengiz, 2017 yılında Roma'ya 13.40 milyon Euro'ya transfer oldu.