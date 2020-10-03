İnanmamanız gereken 5 vajina miti

Jinekoloji doktoru Dr. Sarah Welsh, kadın sağlığını çevreleyen şok edici bir eğitim eksikliği olduğunu söyledi ve kadın cinsel sağlığı söz konusu olduğunda kulak doğma bilgilerin çürütülmesi gerektiğini söyledi. Dr. Sarah, konu vajinanın sağlığı hakkında konuşmaya geldiğinde birçok kadının utandığını doktora gitmeye de çekindiklerini sözlerine ekledi.

Dr. Sarah tarafından yaptırılan anket vajinal sağlığı çevreleyen en önemli 5 efsaneyi ortaya çıkardı.

Pamukçuk çok bulaşıcı değildir

Dr. Sarah tarafından ankete katılanların yüzde 21'i pamukçuğun oldukça bulaşıcı olduğuna inandıklarını söyledi. Vajinal pamukçuk, çoğu kadını hayatlarının bir noktasında etkileyen yaygın bir maya enfeksiyonudur.

Rahatsız edici ve kaşıntılı olabilir ancak genellikle tedavisi nispeten kolaydır.

Sarah, "pamukçuk çok bulaşıcı değildir" dedi ve maya enfeksiyonunuzu birisine el ele tutuşmaktan vermeyeceğinizi ekledi. "Ancak, samimi durumlarda belirli kişilere aktarılma potansiyeline sahipler. Pamukçuk cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir ancak çok nadiren seks yoluyla bulaşabilir. Bu yaygın değildir, bu yüzden eğer seks sonrası pamukçuk belirtileriniz olduğunu düşünüyorsanız, o zaman bir cinsel sağlık kliniğine gidin, çünkü sahip olduğunuzdan daha yaygın bir şey olabilir."

Vajina sık sık temizlenmeli

Vajinanın temizliğinden emin olmak için birçok kadın sabun vb. temizlik ürünleri kullanıyor. Anket, insanların yüzde 22'sinin vajinanızı sabunla temizlerseniz bakteriyel vajinoz, sistit ve pamukçuk gibi vajinal sağlık sorunlarına yakalanma olasılığınızın daha düşük olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Dr Sarah kadınların bu görüşlerine şiddetle karşı çıkıyor. Sarah, 'vajinalar kendi kendini temizler, bu yüzden vulvanızı, vücudunuzun geri kalanını yapacağınız gibi kokusuz sabunla yıkayın. Vajinalarını temizleyen kişiler, bakteriyel vajinoz ve pamukçuk gibi enfeksiyonların yanı sıra sistitlere daha duyarlıdır. Bu tür ürünler genellikle vajinayı tahriş eden ve doğal dengesini bozan yapay kokular ve sentetik maddeler içerir. Akıntının vajinanın kendisini kötü bakterilerden korumasının normal bir yolu. Bununla uğraşırsak, kötü bir enfeksiyona neden olabilecek aşırı bir bakteri büyümesi olabilir' diyor.

Cinsel ilişki pamukçuk yapar

Ankete katılanların yüzde 19'undan fazlası, seks yapmanın vajinal pamukçuğun ana nedeni olduğuna inandıklarını söyledi. Sarah, seksin ana neden olmadığını söyledi ancak seks tarafından tetiklenebileceğini ekledi. 'Mantar (kandida olarak adlandırılır) normalde zararsızdır ancak pamukçukta büyümüştür ve kaşıntı ve akıntı gibi semptomlara neden olur. Candida, ılık ve nemli ortamlarda ve bakteri dengesi bir şekilde değişirse büyür. Bu nedenle, antibiyotik almak (bakteri ekosistemini değiştirir), kötü kontrol edilen diyabet, hamile olmak veya menopoza girmek gibi sizi buna karşı daha duyarlı hale getirecek şeyler var.'

Sistit tedavisi için antibiyotik yeterlidir

Ankete yanıt verenlerin yüzde 17'si, antibiyotiklerin sistiti tedavi etmenin tek yolu olduğuna inanıyor. Sarah ekledi: "Sistit kadınlar arasında çok yaygındır ve antibiyotiklere her zaman ihtiyaç duyulmaz. Hafif sistit genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir. Sistit rahatlaması (sodyum sitrat) ile yönetilebilir. Bu sistit giderici poşetler, idrarın asitliğini nötralize ederek semptomları çok daha yönetilebilir hale getirerek çalışır. Yapabileceğiniz diğer şeyler arasında basit bir ağrı kesici almak, bol su içmek ve semptomlar geçene kadar seksten kaçınmak sayılabilir."



