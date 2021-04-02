İnatçı yüksek ateşte doktora başvurun

BEYİN İLTİHABINI DÜŞÜNDÜREN İŞARETLER

Ateşli havale geçiren çocuklarda şu belirtiler varsa beyin iltihabından şüphe duyulmalı: Ateş nedeni açıklanamamışsa, Bebeğin aşıları yaşına göre tam değilse,

Havale sonrası bilinç bozukluğu devam ediyorsa,

Bebek 12 aydan küçükse,

Bebeğiniz sakinken bıngıldağı kabarıksa,

Havale ateşli hastalığın geç döneminde ortaya çıkmış ve öncesinde antibiyotik kullanılmışsa beyin iltihabı akla gelmeli.

Doktor önerisiyle tanı amaçlı belden su alma (lomber ponksiyon) işlemi yapılmalı.

BEYİN FİLMİ ÇEKİLMELİ Mİ?

Basit ateşli havalelerde, elektroensefalografi (EEG), beyin tomografisi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çekilmesine gerek yok. Ancak kompleks ateşli nöbetlerde ve ateşli nöbetlerle başlayan epilepsi riski olan çocuklarda EEG, MRG ve hatta ileri genetik incelemeler yapılabilir.

ATEŞLİ HAVALE TEKRARLAR MI?

İlk nöbet anındaki yaş, ateşli havalenin tekrarlaması için en önemli belirleyicidir. Eğer ateşli havale 12 aylıktan önce başlamışsa, tekrarlama riski yüzde 55-60, sonra başlamışsa risk yüzde 20’ler civarındadır. Aslında tekrarlama riski şu 4 faktörle yakından ilişkili: Havalenin başlangıç yaşının küçük olması, Birinci derece akrabalarda ateşli nöbet öyküsü, Havale anında ateşin çok yüksek olmaması, Ateşin başlangıcı ile ilk nöbet arasındaki sürenin kısa olması. Eğer 4 faktörün hepsi bir aradaysa çocukta nöbetin tekrarlama olasılığı yüzde 70, hiç risk faktörü yoksa yüzde 20’dir. Ateşli havalenin tekrarında diğer risk faktörleri ise şunlar: İlk ateşli havale öncesi anormal nörolojik gelişim, Ebeveynlerde ve kardeşlerinde ateşli nöbet öyküsü, Aynı hastalık döneminde tekrarlayan nöbet öyküsü, Sık tekrarlayan ateşli hastalık öyküsü.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN 3 KURAL





›› Tekrarları önlemek amacıyla ateşle mücadele edin. Bunun için ateşi takip edin, etkili ve uygun dozda ateş düşürücüleri düzenli olarak kullanın.





Gerektiğinde çocuğa ılık duş aldırın.





›› Israr eden ateş varlığında ateşin nedenin saptanması ve nedene yönelik tetkik ve tedavinin planlanması için doktora başvurun.





›› Tekrarlayan ateşli havalelerin varlığında nöbet anında nöbet durdurucu ilaçlar veya koruyucu amaçlı uzun süreli ilaç tedavisi uygulanabilir. Doktorunuzun verdiği bu ilaçları kullanmayı ihmal etmeyin.