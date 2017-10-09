İnce çizgi ve kırışıklıklara karşı savaş açtıysanız…
Düzenli kullanıldığında bir yıla kadar devam eden etkisiyle bakım çantanızın vazgeçilmezleri arasına girecek bir ürünle tanışın…
Cilt bakımının geleceğini şekillendiren Anew, düzenli kullanıldığında bir yıla kadar devam eden etkisiyle tazelenmiş cilt görünümü yaratan yeni gece bakım kremi Anew Reversalist Infinite Effects’i yarattı. AVON’da bir ilk olan ve dönüşümlü olarak kullanılan 2 farklı kremden oluşan yeni Anew Reversalist Infinite Effects kolajen üretimini önemli ölçüde artırıyor. Aynı zamanda ince çizgi, kırışıklık, düzensiz cilt tonu ve koyu renkli lekelerin görünümünü düzgünleştirmeye yardımcı oluyor.
25 yıldır bilim ve teknolojiyi birleştirerek daha etkin yaşlanma karşıtı bakım için çalışan Anew, Anew Reversalist Infinite Effects gece bakım kremi ile yaşlanma karşıtı bakımını tek ürünle kolayca yapmak isteyenlere bekledikleri etkili çözümü sunuyor.
Anew teknolojisiyle geliştirilen Anew Reversalist Infinite Effects, düzenli olarak kullanıldığında etkisini bir yıla kadar sürdürüyor. 2 farklı kremden oluşan gece bakım ürününün ilk kremi phyto + kompleks ile cildi tazelerken, ikinci kremde yer alan SuperRetinol yaşlanma belirtilerinin görünümünü hafifletmeye yardımcı oluyor.
Uzun vadede kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olan Anew Reversalist Infinite Effects’i tüketici araştırmaları çalışması sürecinde 4 hafta boyunca düzenli kullanan ve deneyimini paylaşan 10 kadından 9’u ince çizgi görünümünü hafiflettiğini söylüyor. Düzenli kullanımda ilk 4 haftada kaz ayağı görünümünde hafifleme sağlayan ürün ile 6 ayda koyu renkli lekelerin görünümünde düzgünleşme sağlanıyor. Bir yılın sonunda ise tazelenmiş cilt görünümü elde ediliyor.
25 yıldır bilim ve teknolojiyi birleştirerek daha etkin yaşlanma karşıtı bakım için çalışan Anew, Anew Reversalist Infinite Effects gece bakım kremi ile yaşlanma karşıtı bakımını tek ürünle kolayca yapmak isteyenlere bekledikleri etkili çözümü sunuyor.
Anew teknolojisiyle geliştirilen Anew Reversalist Infinite Effects, düzenli olarak kullanıldığında etkisini bir yıla kadar sürdürüyor. 2 farklı kremden oluşan gece bakım ürününün ilk kremi phyto + kompleks ile cildi tazelerken, ikinci kremde yer alan SuperRetinol yaşlanma belirtilerinin görünümünü hafifletmeye yardımcı oluyor.
Uzun vadede kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olan Anew Reversalist Infinite Effects’i tüketici araştırmaları çalışması sürecinde 4 hafta boyunca düzenli kullanan ve deneyimini paylaşan 10 kadından 9’u ince çizgi görünümünü hafiflettiğini söylüyor. Düzenli kullanımda ilk 4 haftada kaz ayağı görünümünde hafifleme sağlayan ürün ile 6 ayda koyu renkli lekelerin görünümünde düzgünleşme sağlanıyor. Bir yılın sonunda ise tazelenmiş cilt görünümü elde ediliyor.