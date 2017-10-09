İnce çizgi ve kırışıklıklara karşı savaş açtıysanız…

2 krem dönüşümlü olarak kullanılıyor

Cilt bakımının geleceğini şekillendiren Anew, düzenli kullanıldığında bir yıla kadar devam eden etkisiyle tazelenmiş cilt görünümü yaratan yeni gece bakım kremi Anew Reversalist Infinitei yarattı. AVON’da bir ilk olan ve dönüşümlü olarak kullanılan 2 farklı kremden oluşan yenikolajen üretimini önemli ölçüde artırıyor. Aynı zamanda ince çizgi, kırışıklık, düzensiz cilt tonu ve koyu renkli lekelerin görünümünü düzgünleştirmeye yardımcı oluyor.25 yıldır bilim ve teknolojiyi birleştirerek daha etkin yaşlanma karşıtı bakım için çalışan Anew,gece bakım kremi ile yaşlanma karşıtı bakımını tek ürünle kolayca yapmak isteyenlere bekledikleri etkili çözümü sunuyor.Anew teknolojisiyle geliştirilen Anew Reversalist Infinite Effects, düzenli olarak kullanıldığında etkisini bir yıla kadar sürdürüyor. 2 farklı kremden oluşan gece bakım ürününün ilk kremi, ikinci kremde yer alanyardımcı oluyor.Uzun vadede kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olan Anew Reversalist Infinite Effects’i tüketici araştırmaları çalışması sürecinde 4 hafta boyunca düzenli kullanan ve deneyimini paylaşansöylüyor. Düzenli kullanımda ilk 4 haftada kaz ayağı görünümünde hafifleme sağlayan ürün ile 6 ayda koyu renkli lekelerin görünümünde düzgünleşme sağlanıyor.iseelde ediliyor.Anew Reversalist Infinite Effects içerisinde yer alan iki farklı gece bakım kremi dönüşümlü olarak kullanılıyor. İlk hafta phyto + kompleks içeren Gece Bakım Kremi 1, temiz yüze masaj yapılarak uygulanıyor. İkinci hafta ise SuperRetinol içerikli Gece Kremi 2 ile devam ediliyor. Üçüncü haftada birinci ürüne geri dönülüyor.