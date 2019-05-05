İnce hesaplar! Beşiktaş yenerse averajla...

Şampiyonluk yarışı nefes keserken zirvede 2'li ve 3'lü averaj hesapları da başladı. İşte şampiyonluk yolunda 2'li ve 3'lü averajlar...

Spor Toto Süper Lig'de son dönemece girilirken takımlar şampiyonluk için ince hesaplar yapmaya başladı. Ligde bu sezon şampiyon averajlarla belli olabilir.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ ARASINDA İKİLİ AVERAJ DURUMU

Beşiktaş ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Ligin ikinci yarısındaki maç ise henüz oynanmadı. İkili averaj iki takım arasında oynanacak 2. maç sonunda belli olacak.

Ligin ilk yarısında oynanan maç karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitmişti. Ligin 2. yarısında oynanacak maç sonunda 2'li averajda öne geçen takım belli olacak.

Başakşehir ile Beşiktaş arasında ikili averaj üstünlüğü bulunmuyor. İki takımın puan eşitliği halinde ligdeki genel gol averajına bakılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 3'lü averaj Galatasaray - Beşiktaş ve Galatasaray Başakşehir maçlarının ardından belli olacak. Üç puanın takımı lig sonunda eşit olursa 3'lü averajda takımların arasındaki puan cetveline bakılacak. Şu an durum ise bu şekilde:

Beşiktaş - 6 puan

Başakşehir - 4 puan

Galatasaray - 1 puan