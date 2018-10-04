CHP’nin 24 Haziran’da cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce , 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde davet gelsin ya da gelmesin CHP için çalışacağını belirtirken, bu konuda bugüne kadar kendisiyle herhangi bir temas kurulmadığını söyledi. İnce, büyük kentlerde üyelerin önüne sandığın konulması durumunda CHP’nin ayağa kalkacağını belirtti.

İSTANBUL'A ADAY OLACAK MI?

Muharrem İnce, Cumhuriyet'e verdiği röportajda, Kendim için değil, parti için istiyorum: (‘Sizin için İstanbul adaylığı dile getiriliyor’ sorusu üzerine:) Benim böyle bir talebim yok. Konuşulmasının da bir sakıncası yok. Sandık konulursa oradan doğru aday çıkacaktır. (Sandık konulursa İstanbul için aday adayı olacak mısınız? sorusu üzerine de) Ben bir ilkeyi ortaya koyuyorum. Kişiyi tartışmıyorum. Sandık konulacak mı, konulmayacak mı önce onu bir görmek lazım. Sandık konulursa en doğru adayın örgüt tarafından belirleneceğini düşünüyorum. Kendim için istemiyorum, parti için istiyorum.

"HER HALÜKÂRDA ÇALIŞACAĞIM"

-Davet gelsin ya da gelmesin çalışacağım: (‘Yerel seçimlerde CHP için çalışacak mısınız’sorusu üzerine) Ben 40 yılını CHP’ye vermiş birisiyim. 15 yaşında 1979 ara seçimlerinde duvara yazı yazarak başlamıştık, 39 yıl olmuş. Biz partiliyiz, küsmeyiz, kızmayız. Tabii ki yollara düşeceğiz. Çaresi yok bunun. Bunun başka türlüsü düşünülemez bile. Siyasi ahlakıma aykırı. (Bu kapsamda sizinle bir temas oldu mu? sorusu üzerine) Hayır bir temas olmadı. 81 vilayette propaganda yapmışım. Bir bölgeye sıkıştırılamayacak kadar çalışabilirim. (Bu konuda inisiyatif alıp Genel Başkanla görüşür müsünüz?) İster genel merkezden davet gelsin, ister gelmesin ben yine çalışacağım. Davet gelirse başım üstüne. Gelmezse yine çalışacağım. Yani davet bekleyecek halim yok. Davet gelirse daha şık olur. Gelmezse de umrumda değil. Ben partiliyim. Hangi arkadaşım talep ederse hangi belediye başkan adayımız talep ederse kendi imkânlarımla yapacağım. Her halükârda çalışacağım.



