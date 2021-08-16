Türkiye İnceleme başlatılmıştı! Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

İnceleme başlatılmıştı! Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

Türkiye

İnceleme başlatılmıştı! Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Sapanca ilçesindeki İstanbuldere’den alınan numunelerde, balık ölümlerine neden olabilecek herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediği bildirdi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 19:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) bağlı ekip, "bölgede çalışma yapan kepçenin suyu bulandırdığı ve dere suyuna çimento karıştığı" iddiaları üzerine numune aldı. Ekibin kapsamlı bir araştırma yaptığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Yapılan incelemeler ve alınan numuneler sonucu derede akan suda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Bölgede yürütülen bahse konu bent yapımı çalışması, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, yapımı, yüklenici firma tarafın devam etmektedir. Bu çalışmalar yapılmadan önce 25 Mayıs 2021 tarihinde kurumumuzdan görüş alınmış ve Belediyemizce yaklaşık 1 ay öncesinde havza ıslahı çalışmaları yapılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi olarak, yürütülen çalışmaya ilişkin takibimiz devam etmektedir." Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan ve Sapanca Gölü’ne dökülen İstanbuldere içerisinde yapılan bent inşaatı nedeniyle suya karışan çimento ve diğer inşaat atıklarının, alabalık tesisindeki balıkların ölümüne neden olduğu öne sürülmüştü. İddialar bazı haber sitelerinde de yer almıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
ÖTV düzenlemesi yerlileri sevindirdi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Denizli’de 585 parça tarihi eser ele geçirildi