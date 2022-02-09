Türkiye İnceleyerek ayakkabı çalarken merdivenlerden düştü!

İnceleyerek ayakkabı çalarken merdivenlerden düştü!

Türkiye

İnceleyerek ayakkabı çalarken merdivenlerden düştü!

İstanbul Esenler'de kapı önündeki ayakkabıları inceleyerek çalan hırsızlık şüphelisi merdivenlerden düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 09:43 Son Güncelleme:
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Hırsızlık olayı sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Dış kapıyı açık bulan bir kişi kapıların önüne bırakılan ayakkabıların numara ve eski olup olmadıklarına tek tek baktı. Beğendiklerini eline alan diğer kattaki dairelerin önüne gelen şüpheli görüntülendiğinden habersiz çok sayıda ayakkabıyı çaldıktan sonra ayrılmak istedi. Şüpheli basamaklardan inerken kayarak düştü. Hırsızlık ve hırsızlık şüphelisinin düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

DHA


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