İnci Çayırlı kimdir? İnci Çayırlı kaç yaşında ve neden öldü?

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçıcı unvanı verilen İnci Çayırlı hayatını kaybetti. Öğretim üyeliği ve koro şefliğinde de bulunan İnci Çayırlı’nın kim olduğu ve kaç yaşında ve neden öldüğü de pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı…

İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?

1935'te İstanbul'da doğan İnci Çayırlı, Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. 1953 senesinde İstanbul Belediye Konservatuarı Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olarak göreve başladı.

Bir dönem Münir Nurettin Selçuk'un korosunda yer alan İnci Çayırlı, İstanbul Radyosu'nda da çalıştı.

1977 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başlayan usta isim, 1977-1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosunu yönetti.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen Çayırlı, “Çileli Bülbül” (1957), “Son Nefes” (1958) “Kadın Asla Unutmaz” (1968), “Ayrılık” (1972) gibi sinema filmlerinin müziklerini yaptı, ayrıca 2000 yılında belgesel film olarak çekilen “Nazım Hikmet Şarkıları” projesinde yer aldı.

İnci Çayırlı’nın anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından “Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk – İnci Çayırlı’nın Anıları” adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.

İnci Çayırlı, 11 Temmuz 2015'te Habertürk'te Tarihin Arka Odası'nın konuğu olmuştu. Çayırlı'nın Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile sohbeti yayınlandığı tarihte ilgiyle izlenmişti.

İNCİ ÇAYIRLI KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Türk sanat müziğinin usta ismi İnci Çayırlı 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevilen sanatçının vefat haberini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, "Türk sanat müziğinin usta ismi Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı'yı maalesef kaybettik. Tavrı ve bilgisi ile ekol olmuş sanatçımızın mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

İnci Çayırlı’nın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.