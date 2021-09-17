İnci San kimdir? İşte İnci San’ın hayatı ve akademik kariyeri

Ülkemizde, tiyatro ve sanat alanında imzasını attığı pek çok başarılı projeyle adından söz ettiren İnci San hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatının ardından sosyal medyada pek çok taziye mesajı yayınlandı. İşte İnci San’ın hayatı ve akademik kariyeri…

İNCİ SAN KİMDİR?

İnci San, 27 Haziran 1936 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlköğretimini Mimar Kemal ilkokulunda, lise öğrenimini ise Ankara Kız Lisesi’nde tamamlayan İnci San, 1971 yılında Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1965 yılında aynı fakültenin Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünü tamamladı.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 1967-2000 yılları arasında çalışan Prof. Dr. İnci SAN, lisansüstü eğitimini 1969-1974 yıllarında tamamladı.

1981 yılında doçent, 1988 yılında profesör olan İnci San, 1982-2000 yıllarında Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü.

1997-1998 yıllarında Ankara Üniversitesi Senatörlüğü, 1994-1995 yıllarında Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten duayen isim, izleyen altı yıl aynı enstitünün yönetim kurulunda yer aldı. 1974-2000 yılları arasında Sanat ve Eğitim, Türk Sanatı, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları ve Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini; Sanat Eğitimi Kuramları, 20. Yüzyıl Sanat Akımları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Bauhaus, Sanatta Üslup Sorunu, Sanat ve Kültür Sorunları, Sanat ve İletişim, Çevre ve Sanat, Kadın, Sanata Psikolojik Yaklaşımlar ve Sanat gibi dersleri de lisansüstü düzeyde verdi.

İnci San, 13’ü doktora olmak üzere 40 lisansüstü tez yönetti.