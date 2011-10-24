İncİ sözlük satıldı

İnternet fenomeni olmaya başlayan İnci Sözlük'ün binlerce kullanıcısı bu habere tepkilerini yine sözlük sayfalarında göstermeye başladı. Sosyal medya üzerinden bu satışa tepki göstermek için şimdiden sözlük sayfalarında başlıklar açıldı. Serkan İnci hisse satışını şu şekilde duyurdu;

"Beyler bayanlar, yazdıklarımı okumadan önce şu şarkıyı dinlemeye başlarsanız duygularıma daha yakından ortak olacağınıza eminim.

Bildiğiniz üzere sözlük üzerinde çok kuvvetli ve belirgin yerlerden baskılar almaktaydık. Bu baskılar öyle bir hal aldı ki, üzerime açılmış dava sayısı 10'un üzerine çıktı. Amatör ve aktivist ruhla bunlara karşı koymaya çalışırken bir de ekonomik sebeplerden dolayı server sıkıntıları çektik. Keza sizler de bu olaylardan dolayı isyan edip şikayetlerinizi sürekli dile getirdiniz. Ama bizlerin adı hıdırdı elimizden gelen buydu.

Lafı fazla uzatmak istemiyorum çünkü özet geç bizim en bilindik mottolarımızdan;kaderimiz fizy gibi oldu ve hisselerimizin yüzde 35'ini tanınmış bir bilişim firmasına satmış bulunmaktayız. Ben sizin de memnuniyetsizliklerinizi göz önüne alarak yönetimden çekilme kararı aldım. Artık daha profesyonel ve işi bilen insanların yönettiği bir sözlük olarak eğlencenize devam edebilirsiniz.

Sevgilerle..."