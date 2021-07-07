İnci Turkay kendi YouTube kanalından yayına başladı

Büyük Britanya’nın doğası, tarihi, sanatı, kültürü, lezzetlerini gözler önüne seren programlarla karşınızda olacak Sihirli Annem’in unutulmaz oyuncusu İnci Türkay doğal hayatının akışını da içtenlikle yansıtırken 12 yaşındaki labrador dünyalar tatlısı köpeği “Siyah” onlara eşlik ediyor.

Rota Bulut ile bulutları takip ederek yeni yerler keşfederken, Rota Lezzet ve Müzikle ruhunuza ve damağımıza hitap edecek.

İnci Türkay Kimdir?

İnci Türkay, 24 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Ali adında bir oğlu vardır.

Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken orayı bırakıp geçtiği Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Konsevatuar eğitiminin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve AnkaraDevlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

2002 Yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı "İki Oda Bir Sinan" dizisinde "Aslı" rolünü üstlenmiştir. "Sihirli Annem" dizisinde 2003’ten 2006’ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynamış ve çocukların büyük sevgisini kazanmıştır.

"Duma Duma Dum" adlı programın da sunuculuğunu yapmıştır. 2009 yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu "Teyzanne" dizisinde oynadı. Kanal 1 de yayımlanan "Şahane Çocuklar" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

2010 yılında "Cuma'ya Kalsa" dizisinde Haluk Bilginer'in eşi Şebnem karakterini oynamıştır. 2012 yılında başlayan TRT Çocuk'ta yayınlanan "Köstebekgiller" dizisinde oynamıştır.

2013 yılında ilk sinema filmi "Arkadaşım Max"da oynamıştır.

Ödülleri :

2000 - Afife Tiyatro Ödülleri "Tiyatronun Herhangi Bir Dalında Genç Kuşak Başarılı Sanatçı" Sylvia - Tiyatro İstanbul

2000 - Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri "Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü" Sylvia - Tiyatro İstanbul

Tiyatro :

2009 - Çılgın Ruh : Noel Coward - Tiyatro İstanbul

2003 - İhtiras : John Baker - Tiyatro İstanbul

2001 - Tuhaf Bir Çift : Neil Simon - Tiyatro İstanbul

2000 - Sylvia : A.R.Gurne - Tiyatro İstanbul

Filmleri ve Dizileri :

2012 - Köstebekgiller (Dizi)

1993 - Ferhunde Hanımlar - Çocuk bakıcısı (Dizi)

2001 - Dünya Varmış "Hülya" (Dizi)

2002 - İki Oda Bir Sinan : Samim Değer-Aram Gülyüz - "Aslı" (Dizi)

2003-2012 - Sihirli Annem "Betüş" (Dizi)

2009 - Teyzanne : Gani Müjde (Dizi)

2010 - Cuma'ya Kalsa "Şebnem"(Dizi)

2012 - 2014 - Köstebekgiller (Dizi)

2013 - Arkadaşım Max