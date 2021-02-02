Magazin İnci Türkay'dan Defne Joy Foster paylaşımı

İnci Türkay'dan Defne Joy Foster paylaşımı

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İnci Türkay'dan Defne Joy Foster paylaşımı

Oyuncu Defne Joy Foster, aramızdan ayrılalı 10 yıl oldu. Foster'ın 'Sihirli Annem' dizisindeki rol arkadaşaı İnci Türkay da bu günü unutmadı.

02 Şubat 2021, Salı 12:03 Son Güncelleme:
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Bir süredir İngiltere'de yaşayan oyuncu İnci Türkay, 10 yıl önce hayatını kaybeden rol arkadaşı Defne Joy Foster'ı anmayı unutmadı. 'Sihirli Annem' dizisinde iki kız kardeşi oynayan oyunculardan Türkay, dizideki fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

48 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "10 sene oldu Defne’ciğim..." notunu düştü. Türkay ile Foster'ın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

https://www.instagram.com/p/CKyCJylhWqD/

2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Defne Joy Foster'in şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor.

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