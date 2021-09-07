İncilay Şahin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İncilay Şahin hangi dizilerde oynadı? araştırmaları sevilen sanatçının vefat haberinin ardından pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Televizyon dünyasına ilk olarak 1995 yılında Çiçek Taksi dizisi ile adım atan İncilay Şahin, canlandırdığı karakterler ile hemen her gün televizyon ekranlarından evlere konuk oluyordu…

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

29 Ocak 1961 tarihinde Kayseri'de doğan İncilay Şahin, MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide rol aldı.

Televizyon dünyasında 1995 yılında Çiçek Taksi ile adım atan İncilay Şahin, televizyonda pek çok projede yer aldı. 'Adını Feriha Koydum', 'Yasak Elma' gibi yakın zaman projelerde de yer almayı sürdürdü.

Şahin, 7 Eylül 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

İNCİLAY ŞAHİN KAÇ YAŞINDAYDI VE NEDEN ÖLDÜ?

60 yaşında hayata veda eden sevilen oyuncu İncilay Şahin’in ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Şahin’in vefatı üzerine Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlandı.

Yapılan paylaşımda, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

İNCİLAY ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?