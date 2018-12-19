İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan ve bu yıl 2.’si yayınlanan “İncili Gastronomi Rehberi” Hürriyet Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. İncili Gastronomi Rehberi’nin Ödülleri ise Swissotel’de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Yıl boyunca merakla beklenen ve gastronomi dünyasının prestiji olarak kısa sürede kabul edilen rehber; sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı.

Proje Direktörü Müge Akgün ve proje ekibinden Zeyno Gürses Dölay, Cemre Narin, Gamze İneceli, Oğul Türkkan, Emine Tunadan’ın yer aldığı rehberde Ahmet Örs, Mehmet Yalçın, Teoman Hünal ve Nedim Atilla Danışma Kurulu olarak görev yaptı. Ayrıca Ertuğrul Özkök, Mehmet Yaşin, Dilara Koçak, Hande Arslanalp, Vedat Başaran, Sedat Ergin, Engin Akın, Deniz Alphan, Reha Tanör, Nevin Halıcı gibi değerli isimler de Onur Kurulu üyeleri olarak projeye katkı sağladı.

İlk yıl için İstanbul, Bodrum, Alaçatı, Çeşme restoranlarının değerlendirildiği rehberin kapsamı genişletilerek İzmir ve Ankara’daki restoranları da değerlendirmeye dahil edildi. İçerik kadar İncili Gastronomi Rehberi’nin tasarımında ve derecelendirme sisteminde de yenilikler oldu. Geçen sene en yüksek derece 4 İnci iken bu sene bu derecelendirme 5 İnci ile başladı. Ayrıca restoranlar, “Şef restoranı, bistro, brasserie”, “geleneksel mutfak”, “et lokantaları ve kebapçılar”, “balık lokantaları”, “Uzak Doğu restoranları”, “meyhaneler”, “sokak yemekleri restoranları” şeklinde kategorilerine ayrılarak, aranan yerlerin daha kolay bulunacağı bir düzenleme yapıldı.

İNCİ SAHİBİ RESTORANLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

422 restoran ve 257 lezzet noktasının yer aldığı rehberin ödül gecesinde 5, 4 ve 3 İnci alan mekanlara ödülleri takdim edildi.

Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’yle ilgili “Her geçen yıl yeni kentler, yeni restoranlar ve lezzet noktalarının katılmasıyla büyüyecek olan rehberimizin yeme-içme dünyasındaki eğilimleri yansıtacağını, sektöre katkısının olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Karaca Grup İcra Kurulu üyesi Galip Bağcı’da yaptığı konuşmada bu denli değerli bir çalışmada Hürriyet ile iş birliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Geçen sene başlayan iş birliğimiz bu yıl devam etti ve gelecek yıl da birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Rehberin simgesinin ise Karaca’nın incisi olması bizim için ayrı bir gurur” dedi.

Gecede İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan önde gelen isimlere Onur Ödülleri verildi. 73 yıldır yaptığı çalışmalarla Beyti Güler ve Antep Mutfağı’nı senelerdir en iyi temsilcilerinden biri olan Arif Develi’ye Onur Ödülleri’ni Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Fatih Karaca takdim etti. Arif Develi yerine ödülünü Nuri Develi aldı. Türk mutfak kültürü ve araştırmacısı Nevin Halıcı da gecede ödül alan bir diğer isimdi. Rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Halıcı’nın ödülünü Gamze İneceli aldı. Uzun yıllar şeflik yapan aynı zamanda Osmanlı Mutfağı araştırmacısı olan Vedat Başaran, işletmeci ve yeme-içme yazarı Teoman Hünal, şef Şemsa Denizsel, Aylin Yazıcıoğlu, Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Tayfun Topal ve Uğur Talayhan’a da gecede Onur Ödülleri takdim edildi.

5 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR

Maça Kızı-Bodrum

Mikla-İstanbul

Neolokal-İstanbul

4 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR

Aheste Pera

Antica Locanda

Asmalı Cavit

Beyti

Cantinery

Casa Lavanda

Cibalikapı Balıkçısı

Çiya Lokantası

Dragon

Ent-Bodrum

Escale

Gram

Hünkar

Isokyo

Karaköy Lokantası

Kıyı

Lacivert

Mürver

Nicole

Orfoz-Bodrum

Papermoon

Sanayi 313

Seraf

Spago İstanbul

Sunset

Şans

Toi

Trilye-Ankara

Yek Alaçatı

Yeni Lokanta

3 İNCİ KAZANAN MEKANLAR

16 Roof

1924 İstanbul

9 Ece Aksoy

Adana İl Sınırı

Adana Ocakbaşı

Adana Özasmaaltı Kebap

Adil Müftüoğlu-Uğur Lokantası

Agrilia

Aila

Antiochia

Aqua

Armada Teras

Asitane

Assaggio

Bağarası

Balıkçı Abdullah

Balıkçı Kahraman

Balıkçı Sabahattin

Balmumu Lokanta

Basta Street Food Bar

Bi Nevi Deli

Bizim Lokanta

Bodrum Balıkçısı

Borsa Lokantası

Brava

Da Mario

Deniz

Develi

Divan Lokanta

Divan Safranhan

Eqinox

Esnaf Lokantası-Mahmut Usta

Fauna

Fava Alaçatı

Fener

Feriye

Firuze

Frankie

Günaydın Etiler Steakhouse

Horasan

Il Riccio

Inari Sushi-Omakase

İris Steakhouse

İsabey Bağ Evi

Kalbur

Kapari Bahçe

Kapha

Kaplan Dağ

Kilimanjaro

Kısmet Lokantası - Ankara

Kısmet Lokantası - İzmir

Kolburano’s

La Pasion

La Petite Maison

Leb-İ Derya

Les Quase De Smyrina

Limon

Meyhane 1923 Akif Baba

Meyhane Endülüs

Meze By Lemon Tree

Mezzaluna Ankara

Mittag

Momo Alaçatı

Neni Brasserie

Nezih Kebap Yuvalama

Park Şamdan

People

Pizzeria Venedik

Quyyu By Hanımeli Balık

Ramada Sushi

Ramazan Bingöl Et Lokantası

Sahil

Sahrap Pera

Seçkin Et Steakhouse

The North Shield

Trattoria La Scarpetta

Ulus 29

Urla Vino Locale

Vogue

Yelken - Ankara

Yelken - İzmir

Yengeç

Yüksel Balık

Zula İstanbul

Zuma Bodrum

Zuma











