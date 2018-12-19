İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan ‘İncili Gastronomi Rehberi’ 2018-2019 yayınlandı. Bir yılı aşkın bir süredir titizlik ve şeffaflıkla yapılan değerlendirmeler sonucu İnci kazanan restoranlar Swissotel’de yapılan ödül töreniyle sahiplerini buldu

19 Aralık 2018, Çarşamba 13:39 Son Güncelleme:
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İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan ve bu yıl 2.’si yayınlanan “İncili Gastronomi Rehberi” Hürriyet Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. İncili Gastronomi Rehberi’nin Ödülleri ise Swissotel’de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Yıl boyunca merakla beklenen ve gastronomi dünyasının prestiji olarak kısa sürede kabul edilen rehber; sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı.

Proje Direktörü Müge Akgün ve proje ekibinden Zeyno Gürses Dölay, Cemre Narin, Gamze İneceli, Oğul Türkkan, Emine Tunadan’ın yer aldığı rehberde Ahmet Örs, Mehmet Yalçın, Teoman Hünal ve Nedim Atilla Danışma Kurulu olarak görev yaptı. Ayrıca Ertuğrul Özkök, Mehmet Yaşin, Dilara Koçak, Hande Arslanalp, Vedat Başaran, Sedat Ergin, Engin Akın, Deniz Alphan, Reha Tanör, Nevin Halıcı gibi değerli isimler de Onur Kurulu üyeleri olarak projeye katkı sağladı.

İlk yıl için İstanbul, Bodrum, Alaçatı, Çeşme restoranlarının değerlendirildiği rehberin kapsamı genişletilerek İzmir ve Ankara’daki restoranları da değerlendirmeye dahil edildi. İçerik kadar İncili Gastronomi Rehberi’nin tasarımında ve derecelendirme sisteminde de yenilikler oldu. Geçen sene en yüksek derece 4 İnci iken bu sene bu derecelendirme 5 İnci ile başladı. Ayrıca restoranlar, “Şef restoranı, bistro, brasserie”, “geleneksel mutfak”, “et lokantaları ve kebapçılar”, “balık lokantaları”, “Uzak Doğu restoranları”, “meyhaneler”, “sokak yemekleri restoranları” şeklinde kategorilerine ayrılarak, aranan yerlerin daha kolay bulunacağı bir düzenleme yapıldı.

İNCİ SAHİBİ RESTORANLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

422 restoran ve 257 lezzet noktasının yer aldığı rehberin ödül gecesinde 5, 4 ve 3 İnci alan mekanlara ödülleri takdim edildi.

Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’yle ilgili “Her geçen yıl yeni kentler, yeni restoranlar ve lezzet noktalarının katılmasıyla büyüyecek olan rehberimizin yeme-içme dünyasındaki eğilimleri yansıtacağını, sektöre katkısının olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Karaca Grup İcra Kurulu üyesi Galip Bağcı’da yaptığı konuşmada bu denli değerli bir çalışmada Hürriyet ile iş birliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Geçen sene başlayan iş birliğimiz bu yıl devam etti ve gelecek yıl da birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Rehberin simgesinin ise Karaca’nın incisi olması bizim için ayrı bir gurur” dedi.

Gecede İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan önde gelen isimlere Onur Ödülleri verildi. 73 yıldır yaptığı çalışmalarla Beyti Güler ve Antep Mutfağı’nı senelerdir en iyi temsilcilerinden biri olan Arif Develi’ye Onur Ödülleri’ni Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Fatih Karaca takdim etti. Arif Develi yerine ödülünü Nuri Develi aldı. Türk mutfak kültürü ve araştırmacısı Nevin Halıcı da gecede ödül alan bir diğer isimdi. Rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Halıcı’nın ödülünü Gamze İneceli aldı. Uzun yıllar şeflik yapan aynı zamanda Osmanlı Mutfağı araştırmacısı olan Vedat Başaran, işletmeci ve yeme-içme yazarı Teoman Hünal, şef Şemsa Denizsel, Aylin Yazıcıoğlu, Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Tayfun Topal ve Uğur Talayhan’a da gecede Onur Ödülleri takdim edildi.

5 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR

Maça Kızı-Bodrum

Mikla-İstanbul

Neolokal-İstanbul

4 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR

Aheste Pera 

Antica Locanda 

Asmalı Cavit 

Beyti

Cantinery 

Casa Lavanda 

Cibalikapı Balıkçısı 

Çiya Lokantası

Dragon 

Ent-Bodrum

Escale 

Gram 

Hünkar

Isokyo

Karaköy Lokantası 

Kıyı

Lacivert 

Mürver 

Nicole 

Orfoz-Bodrum

Papermoon 

Sanayi 313 

Seraf

Spago İstanbul 

Sunset 

Şans 

Toi 

Trilye-Ankara

Yek Alaçatı

Yeni Lokanta

3 İNCİ KAZANAN MEKANLAR

16 Roof 

1924 İstanbul 

9 Ece Aksoy 

Adana İl Sınırı 

Adana Ocakbaşı 

Adana Özasmaaltı Kebap 

Adil Müftüoğlu-Uğur Lokantası 

Agrilia 

Aila 

Antiochia 

Aqua 

Armada Teras 

Asitane 

Assaggio 

Bağarası 

Balıkçı Abdullah 

Balıkçı Kahraman 

Balıkçı Sabahattin 

Balmumu Lokanta 

Basta Street Food Bar

Bi Nevi Deli 

Bizim Lokanta 

Bodrum Balıkçısı 

Borsa Lokantası 

Brava 

Da Mario 

Deniz 

Develi 

Divan Lokanta 

Divan Safranhan 

Eqinox 

Esnaf Lokantası-Mahmut Usta

Fauna 

Fava Alaçatı 

Fener 

Feriye 

Firuze 

Frankie 

Günaydın Etiler Steakhouse 

Horasan 

Il Riccio 

Inari Sushi-Omakase 

İris Steakhouse 

İsabey Bağ Evi 

Kalbur 

Kapari Bahçe 

Kapha 

Kaplan Dağ 

Kilimanjaro 

Kısmet Lokantası - Ankara

Kısmet Lokantası - İzmir

Kolburano’s 

La Pasion

La Petite Maison 

Leb-İ Derya 

Les Quase De Smyrina 

Limon 

Meyhane 1923 Akif Baba 

Meyhane Endülüs 

Meze By Lemon Tree 

Mezzaluna Ankara 

Mittag 

Momo Alaçatı 

Neni Brasserie 

Nezih Kebap Yuvalama  

Park Şamdan 

People 

Pizzeria Venedik 

Quyyu By Hanımeli Balık 

Ramada Sushi 

Ramazan Bingöl Et Lokantası 

Sahil 

Sahrap Pera 

Seçkin Et Steakhouse 

The North Shield 

Trattoria La Scarpetta 

Ulus 29 

Urla Vino Locale 

Vogue 

Yelken - Ankara

Yelken - İzmir

Yengeç 

Yüksel Balık 

Zula İstanbul

Zuma Bodrum   

Zuma 




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