İncinme, incitme

TERAZİ BURCUNDA YENİAY

6 Ekim Çarşamba günü saatler 14.05’i gösterirken Terazi burcunun 13.derecesinde Mars etkili kuvvetli bir yeniay deneyimleyeceğiz. Mars’ın Güneş ve Ay’la kavuşumda olacağı bu yeniay hızlı ve etkili olayların yaşanabilme olasılığını arttırıyor. Mars bulunduğu Terazi burcunda agresyon yaratacak enerjisini daha çok diplomatik olmayı tercih ederek ve adaletten yana kullanmak isteyecektir. Üstelik 13.derece Boğa burcunda retro harekette olan Uranüs de 150 derecelik açıyla yeniay enerjisine dâhil olacak. Beklenmedik, sıra dışı etkisini yeniayda hissettirebilir.

Çarşamba gününün bir diğer dikkat çeken gezegen hareketi de 28 Nisan‘dan beri geri harekette olan Plüton’un düz hareketine başlamak için durağanlaşması. Değişim ve dönüşüm enerjisi hayatımıza geri dönüyor.

HAREKETE GEÇ

Harekete yönelik bir başka önemli kavuşum da 8 Ekim Cuma sabahı Güneş-Mars kavuşumuyla yaşanacak. 15 derece Terazi burcunda buluşacak ikili, hayatımıza harekete geçiren ve ivme kazandıran bir enerji sunacak. Rekabete yönelik ve fiziksel bir enerji olmasının yanı sıra, yeni başlayacak projelere temel atma özelliği de taşıyor. Start vermek istediğimiz projelerimiz varsa bugün başlayabiliriz. Ama her ne yaparsak yapalım egomuzun tavan yapacağının da farkında olalım. Çevremizi hatta hayatımızdaki otorite figürlerini rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınalım. Fiziksel olarak da kendimizi dayanıklı ve güçlü hissedebileceğimiz için spor yaparak enerjimizin bir kısmını harcamak yerinde olur.

Retro Merkür’ün de yakın derecede gerilemesi ve bu ikiliye kavuşuma doğru ilerlemesi mental olarak da huzursuz hissettirebilir. Birbiri ardına gelen düşüncelerle harekete geçmek isteyebiliriz. Bu bağlamda düşünce süzgecine çok ihtiyacımız olabilir.

AŞK SEYAHAT ETMEK İSTER

Venüs’ün Yay burcu transiti 7 Ekim Perşembe günü başlıyor. Aşk, ilişkiler için maceraya ve özgürlüğe yönelik enerjiler aktive olacak. 29 gün sürecek bu transitte yabancılar, yurtdışı seyahatleri gündemimize gelebilir. Şartlar elvermez ve hiçbir yere gidemesek bile yabancı mutfağın öne çıktığı bir restoran rezervasyonuyla sevdiğimizi mutlu edebiliriz. Değişik tatlar tatmak ilişkimize Yay enerjisi pekâlâ taşıyabilir.

İki gün sonra, 9 Ekim Cumartesi günü Venüs Ay düğümleriyle etkileşime geçecek. Güney Ay Düğümüyle kavuşum, üstelik Ay’la beraber ve Kuzey Ay Düğümüyle karşıtlık yapacak. İlişkiler üzerine kadersel enerji taşıyacak bu enerji, geçmişte yaşanmış ilişkileri tekrar önümüze getirebilir. Özellikle yarım kalmış, tamamlanmamış bir ilişkiyse. Söylenecek sözler varsa söylensin ve enerji tamamlansın. Aşk hayatımızı düzene sokmak için gelen bu fırsatı değerlendirebiliriz. İkinci bir olasılıkta kadersel bağlar taşıdığımız yeni biri hayatımıza girebilir.

Venüs’ün burç değiştirmesi ve kadersel bağlar kurmasıyla yönlenecek haftanız güzel geçsin ve her şey gönlünüzce olsun.