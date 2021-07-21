İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

İncir çekirdeği yağı incir tohumu yağı olarak da bilinmektedir. İncir çekirdeği yağı incir ağacının meyvesinin tohumlarının yani çekirdeklerinin soğuk presleme tekniğinin kullanılmasıyla elde edilebilmektedir.

İncir çekirdeği yağı bu yüzden bitkisel yağ olarak kabul edilmekte ve yemekler için de kullanılmaktadır. Aynı zamanda yemek dışında incir çekirdeği yağı bazı faydalarından dolayı cilt üzerinde de kullanılmaktadır. Çünkü cildi iyileştirmek, beslemek ve gençleştirmek gibi güçlü etkileri vardır.

İncir çekirdeği yağının cilde faydaları şöyle sıralanmaktadır:

İncir çekirdeği yağı vücut hücrelerini yenilemektedir.

Aynı zamanda vücudun direncini korumakta ve enerji vermektedir.

İncir çekirdeği yağı kırışıkların oluşmasını engelleyerek cildin genç gözükmesini sağlamaktadır.

Cildin üzerindeki ölü deriyi atmaktadır. Bu sayede cilt iyileşmekte ve yenilenmektedir.

İncir çekirdeği yağının cildi beslemek gibi önemli bir görevi vardır.

Cildin nemli kalmasını sağlamaktadır. Bu sayede cilt, parlak, sağlıklı ve canlı gözükmektedir.

Erken yaşlanmayı önlemesinin nedeni ise cildi sıkılaştırması özelliğidir.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NE İŞE YARAR?

İncir çekirdeği yağı içerisinde yüksek oranda omega yağ asitlerini barındırmaktadır. Bu yağ asitleri ise bağışıklık sistemini güçlü yapmaktadır.

İncir çekirdeği yağı genel vücut sağlığını korumada işe yaramaktadır. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına karşı da bireyi korumaktadır.

Bununla beraber incir çekirdeği yağı beyin ve sinir sistemini kontrol altına almaktadır. İncir çekirdeği yağı yemeklerde, salatalarda ve çeşitli besin ögelerinin içinde kullanılabilmektedir. Bunun yanında incir çekirdeği yağı yüze, vücuda ve cilde sürülmekte ve saçlarda da incir çekirdeği yağı istendiğinde kullanılabilmektedir.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL YAPILIR?

İncir çekirdeği yağını yapabilmek için ilk olarak toplanan incirlerin çekirdeklerinin tek tek çıkarılması gerekir. Bilindiği gibi incir çekirdekleri çok küçük olduğu için tahmin ederseniz ki bu yağın yapımı da bu aşamada oldukça zordur.

Özenle ve titizlikle incir meyvesinden ayrılan bu çekirdeklere bir ısı işlemi uygulanmaz. Burada soğuk pres tekniği kullanılır. Soğuk pres ise ısı uygulamadan soğuk sayesinde ürünü şekillendirmek demektir. Bu işlemden sonra incir çekirdekleri süzülür.

Süzülen sıvı incir çekirdeğinin yağıdır. İçine hiç bir kimyasal malzeme katılmaz ve direk olarak piyasaya sürülür. Tek bilinmesi gereken incir çekirdeği yağını yapmak zor ve zahmetli olduğu için bu yağın ekonomik değeri yüksektir.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BİLİNMEYEN FAYDALARI

Birçok insan incir çekirdeği yağının tüm faydalarını bilmez. Sizler için incir çekirdeği yağının bütün ve bilinmeyen faydalarını derledik:

Yıpranmış saçları besler.

Çatlak tedavisinde etkilidir.

Sivilce ve uçuk gibi yaraları gidermektedir.

Bağışıklığı güçlendirmektedir.

Üreme sağlığını güvende tutmaktadır.

Diyabet hastalığında denge sağlamaktadır.

Bağırsakları harekete geçirmekte ve metabolizmayı hızlandırmaktadır.

Göz çevresindeki morlukları gidermekte ve göz çevresini canlandırmaktadır.

Buradan da anlayacağımız gibi incir çekirdeği yağı tek başına içilmekte, yiyecek ürünlerine katılmakta, cilde ve saça sürülmektedir.

İncir çekirdeği yağı beslenmede, saç bakımında, cilt bakımında, uçuk tedavisinde, bağışıklık sistemi için, yaralar ve morluklar için kullanılmaktadır.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Saçlar yapılan işlemlerden ve mevsimlerden dolayı bazı dönemlerde çok yıpranmakta ve dökülme göstermektedir. Bireyler günlük olan saç bakımlarını bu zararlı etkilerden kurtulmak için yapmak zorundadır.

Saç bakımlarında kimyasal ürünlerin kullanılmasının yanı sıra doğal ve bitkisel yağları kullanmak daha sağlıklıdır.

Saç bakımları için kullanılabilecek en güzel yağ çeşidi ise incir çekirdeği yağıdır. Çünkü incir çekirdeği yağı yıpranmış saçları düzeltmekte, beslemekte, nemlendirmekte ve kurumayı gidermektedir.

Aynı zamanda saçları çok dökülen bireylere önerilen tek şey etkili içeriğiyle incir çekirdeği yağıdır. Bu yağ yüksek düzeyde saç dökülmesini de engellemektedir.

İncir çekirdeği yağı saçın daha parlak, canlı ve sağlıklı gözükmesinde yardımcı olmaktadır. Saçlar daha yumuşak yapıda olmaktadır. Bunun nedeni ise incir çekirdeği yağının içinde bulunan vitaminlerdir. Saç köklerini güçlendirmekte ve sağlıklı uzama sağlamaktadır.

İncir çekirdeği yağını kullanılan saç şampuanlarının içine katarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu yağı yıkama sonrasında besleme amaçlı olarak saç kremi yerine de nemli saça uygulayabilirsiniz.

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