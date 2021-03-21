İncir tatlısı tarifi ve yapılışı: İncir tatlısı nasıl yapılır?
Lezzetinin yanı sıra sağlıklı bir besin kaynağı olan incir birçok dünya mutfağında yer alıyor. İncir sevenler incir tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız ve hazırlaması pratik olan incir tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
21 Mart 2021, Pazar 11:38 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz ve Türk mutfağında sevilerek yenilen incir tatlısı tarifi evde kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için incir tatlısı tarifi arıyor ya da incir tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İncir tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
İNCİR TATLISI TARİFİ
- 20 adet kuru incir
- Ceviz (iri dövülmüş)
- 1 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Öncelikle incirleri 1 saat kadar ılık suda bekletin. Sonra bıçak yardımıyla incirlerin ortasını açın. Ortası açılan incirlerin içlerini dövülmüş ceviz ile doldurun. Doldurmuş olduğunuz incirleri tencereye dizin. Üzerine 1 su bardağı şekerli suyu ve sıvı yağı gezdirin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Servis ederken üzerine kaymak ve ceviz koyun.