İncir tatlısı tarifi ve yapılışı: İncir tatlısı nasıl yapılır?

Tadını çok seveceğiniz ve Türk mutfağında sevilerek yenilen incir tatlısı tarifi evde kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için incir tatlısı tarifi arıyor ya da incir tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İncir tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

İNCİR TATLISI TARİFİ

İncir tatlısı malzemeleri

20 adet kuru incir

Ceviz (iri dövülmüş)

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İncir tatlısı yapılışı

Öncelikle incirleri 1 saat kadar ılık suda bekletin. Sonra bıçak yardımıyla incirlerin ortasını açın. Ortası açılan incirlerin içlerini dövülmüş ceviz ile doldurun. Doldurmuş olduğunuz incirleri tencereye dizin. Üzerine 1 su bardağı şekerli suyu ve sıvı yağı gezdirin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Servis ederken üzerine kaymak ve ceviz koyun.



