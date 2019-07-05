İncir toplarken düşüp öldü

Aydın’ın Köşk ilçesinde incir toplarken yamaçtan düşen İsa Ervedi (43) hayatını kaybetti

05 Temmuz 2019, Cuma 16:09 Son Güncelleme:
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İncir toplarken düşüp öldü

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Ölen kişinin İsa Ervedi (43) olduğu ve bölgede incir topladığı esnada yamaçtan düştüğü tespit edildi.

Ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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