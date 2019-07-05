İncir toplarken düşüp öldü
Aydın’ın Köşk ilçesinde incir toplarken yamaçtan düşen İsa Ervedi (43) hayatını kaybetti
Aydın’ın Köşk ilçesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.
Ölen kişinin İsa Ervedi (43) olduğu ve bölgede incir topladığı esnada yamaçtan düştüğü tespit edildi.
Ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.