Sigorta İncirdeki yağmur hasarı da sigorta kapsamında

İncirdeki yağmur hasarı da sigorta kapsamında

Sigorta

İncirdeki yağmur hasarı da sigorta kapsamında

Türkiye’de üretilen toplam incirin yüzde 60’ını karşılayan Aydın’da üreticilere müjdeli haber geldi. Buna göre Tarım Sigortaları 2021 Yılı Uygulamaları Hakkında Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile incirdeki yağmur hasarının sigorta kapsamına alındığı açıklandı.

07 Aralık 2020, Pazartesi 17:17 Son Güncelleme:
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 Önce kayıt olmak gerekiyor

Tarımda büyük öneme sahip olan tarım sigortası prim desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, Tarım Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerektiği kaydedildi. Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17’nci maddesinde belirtilen; “Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler; 20.6.1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz” hükmünün uygulandığının altı çizildi.

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