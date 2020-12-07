İncirdeki yağmur hasarı da sigorta kapsamında

Önce kayıt olmak gerekiyor

Tarımda büyük öneme sahip olan tarım sigortası prim desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, Tarım Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerektiği kaydedildi. Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17’nci maddesinde belirtilen; “Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler; 20.6.1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz” hükmünün uygulandığının altı çizildi.



