İncirli kek tarifi: 5 çayına özel bir tatlı

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İncirli kek tarifi

İncirli kek malzemeleri

3 yumurta

1 su bardağı süt

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ayçiçeği yağı

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı tarçın

3.5 su bardağı un

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

Yarım su bardağı doğranmış kuru incir

İncirli kek yapılışı

Karıştırma kabına toz şeker ve yumurtaları koyup mikserle çırpın. Süt ve ayçiçeği yağını ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve tarçını ekleyip iyice çırpın. Cevizleri ve incirleri ekleyip karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına hamuru aktarın. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlanmış fırına 35 dakika pişirin. Soğumaya bırakın ve servis yapın.



