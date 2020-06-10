Yemek İncirli kek tarifi: 5 çayına özel bir tatlı

İncirli kek tarifi: 5 çayına özel bir tatlı

Yemek

İncirli kek tarifi: 5 çayına özel bir tatlı

Kek ve kuru meyvenin eşsiz uyumu incirli kek tarifi ile buluştu. Sevdiklerinize hazırlamak için incirli kek tarifi arıyorsanız " İncirli kek tarifi, incirli kek nasıl yapılır? " haberimize bir göz atın.

10 Haziran 2020, Çarşamba 15:14 Son Güncelleme:
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Evde hem pratik hem de kolay kek tarifi arıyorsanız incirli kek tarifi tam size göre bir lezzet. Sevdiklerine hazırlamak için incirli kek nasıl yapılır merak ediyor ya da incirli kek tarifi arıyorsanız "İncirli kek tarifi, incirli kek nasıl yapılır? " haberimize bir göz atın.

İncirli kek tarifi

İncirli kek malzemeleri

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı ayçiçeği yağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı tarçın
  • 3.5 su bardağı un
  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
  • Yarım su bardağı doğranmış kuru incir

İncirli kek yapılışı

Karıştırma kabına toz şeker ve yumurtaları koyup mikserle çırpın. Süt ve ayçiçeği yağını ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve tarçını ekleyip iyice çırpın. Cevizleri ve incirleri ekleyip karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına hamuru aktarın. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlanmış fırına 35 dakika pişirin. Soğumaya bırakın ve servis yapın.

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