Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden birisi olan incirli tart tarifi, tadıyla kendine hayran bırakıyor. Peki, incirli tart nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız incirli tart tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

İNCİRLİ TART TARİFİ

İncirli tart malzemeler

Tart hamuru için

100 gram tereyağı (Oda ısısında yumuşamış̧)

100 gram pudra şekeri

200 gram un

1 yumurta

Yarım paket vanilya

Bir tutam tuz

Kreması için

300 ml süt

50 gram toz şeker

3 yumurtanın sarısı

2 yemek kaşığı nişasta (Tepeleme)

Yarım paket vanilin

Bir tutam tuz

Üzeri için

10 adet incir (Tercihen bardacık inciri)

1 yemek kaşığı bal

İncirli tart yapılışı

Tart hamuru için, tüm malzemeyi hamur yoğurma kabına alın. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında yarım saat kadar bekletin. Buzdolabında beklettiğiniz hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile açıp, yağlanmış tart kalıbının içine, kenarlarını da kaplayacak şekilde yayın. Çatal yardımı ile tabanını birkaç yerinden delin. Ortasını kaplayacak şekilde yağlı kağıt serip, kuru bakliyat doldurun. Hamuru önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 20 dakika pişirin. 20. dakikada üzerindeki bakliyatları alıp, tekrar sıcak fırına verin. Bu şekilde 10 dakika daha pişirin. Pişen tart hamurunu fırından alın ve ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın.

Kreması için sütü sos tenceresinde kısık ateşte ısıtın. Yumurta sarılarını ve şekeri cam bir kapta mikser yardımı ile birkaç dakika çırpın. Nişastayı ilave edip 1 dakika daha çırpın. Isıttığınız sütü azar azar dökerek çırpmaya devam edin. Sütü dökme işlemi bitince sos tenceresine aktarın. Orta ateşte, bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. En son vanilini ilave edin. İyice karıştırıp üzerini streçle kaplayın ki, kabuk bağlamasın. Krema soğuyunca tart hamurunun içine dökün. Taze incirleri 4’e kesin. Tartın orta yerinden başlayıp dışarıya doğru yan yana dizerek servis yapın.



