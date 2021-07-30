İncirli tart nasıl yapılır? MasterChef 29 Temmuz 2021 incirli tart tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin üçlü düellolarında yarışmacılar incirli tart tarifi yaptı. Ekran başındaki seyirciler ise "incirli tart nasıl yapılır?" merak ediyor. İncirin eşsiz lezzetini doya doya alacağınız incirli tart tarifi yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
30 Temmuz 2021, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
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Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden birisi olan incirli tart tarifi, tadıyla kendine hayran bırakıyor. Peki, incirli tart nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız incirli tart tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
İNCİRLİ TART TARİFİ
İncirli tart malzemeler
Tart hamuru için
- 100 gram tereyağı (Oda ısısında yumuşamış̧)
- 100 gram pudra şekeri
- 200 gram un
- 1 yumurta
- Yarım paket vanilya
- Bir tutam tuz
Kreması için
- 300 ml süt
- 50 gram toz şeker
- 3 yumurtanın sarısı
- 2 yemek kaşığı nişasta (Tepeleme)
- Yarım paket vanilin
- Bir tutam tuz
Üzeri için
- 10 adet incir (Tercihen bardacık inciri)
- 1 yemek kaşığı bal
- İncirli tart yapılışı
Tart hamuru için, tüm malzemeyi hamur yoğurma kabına alın. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında yarım saat kadar bekletin. Buzdolabında beklettiğiniz hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile açıp, yağlanmış tart kalıbının içine, kenarlarını da kaplayacak şekilde yayın. Çatal yardımı ile tabanını birkaç yerinden delin. Ortasını kaplayacak şekilde yağlı kağıt serip, kuru bakliyat doldurun. Hamuru önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 20 dakika pişirin. 20. dakikada üzerindeki bakliyatları alıp, tekrar sıcak fırına verin. Bu şekilde 10 dakika daha pişirin. Pişen tart hamurunu fırından alın ve ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın.
Kreması için sütü sos tenceresinde kısık ateşte ısıtın. Yumurta sarılarını ve şekeri cam bir kapta mikser yardımı ile birkaç dakika çırpın. Nişastayı ilave edip 1 dakika daha çırpın. Isıttığınız sütü azar azar dökerek çırpmaya devam edin. Sütü dökme işlemi bitince sos tenceresine aktarın. Orta ateşte, bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. En son vanilini ilave edin. İyice karıştırıp üzerini streçle kaplayın ki, kabuk bağlamasın. Krema soğuyunca tart hamurunun içine dökün. Taze incirleri 4’e kesin. Tartın orta yerinden başlayıp dışarıya doğru yan yana dizerek servis yapın.