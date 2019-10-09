İncirlik Hava Üssü’nde hareketlilik

Terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Adana’daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşanıyor

09 Ekim 2019, Çarşamba 18:27
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İncirlik Hava Üssü’nde hareketlilik

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik gözleniyor.

Bazı uçaklar pistte hazır bekliyor

Bazı Türk savaş uçakları üsse iniş yaparken, bazıları da pistte hazır bekliyor. Öte yandan askeri kargo uçakları ve tanker uçaklarının da üsse geliş ile gidişleri sürüyor.

AA

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