Pandemi dönemi kısıtlamalarına karşın şans oyunlarındaki ilgi artışı bizim için sevindirici. Bu aralar oyunlarda başı Kazı Kazan kartları çekiyor. Geçenlerde bir müşterim sabah erkenden geldi. Gece rüyasında kazandığını görmüş. Bana “Rüyamda 30 TL’lik Kazı Kazan alıp, 10 bin TL kazanıyordum” dedi. Kartları alıp gitti, geldiğinde elindeki kartla gerçekten de 10 bin TL kazanmıştı. Yani adam bir anlamda rüyalarını gerçekleştirmiş oldu. Bayi olarak hayatımda gördüğüm ve unutamadığım en enteresan olay buydu. Resmen rüyası çıktı ve eliyle koymuş gibi kazanacağı kartı buldu.

200 BİN TL’Yİ BEN VERDİM

Süper 7 ile de geçen ay 200 bin TL kazandırdık. Kısıtlamalar nedeniyle dükkanı da çok açamadığımız bir dönemdi, kime ne zaman sattığımı da bilmiyordum. Beni bölge müdürümüz aradı, “Sizin bayiden Kazı Kazan Süper 7 oyunu ile 200 bin TL çıktı” dediğinde öğrenmiş oldum. Kim olduğunu da bilmiyorum kazanan kişinin. İnşallah parasını güzel güzel harcar. Bayi olarak biz de mutlu olduk.

KARTLARA DİKKATLİ BAKIN

Bayi olarak ara sıra biz de şansımızı deniyoruz. Sonuçta bizlerin de paraya ihtiyacı oluyor. Herkes kadar bizim de ilgimiz oluyor. Biz kuralları ve prosedürü bildiğimiz için dikkat edip, müşterilere de destek oluyoruz. Son dönemde Kazı Kazan oynayanların da dikkatsizliğinin kurbanı olanları gözlemliyoruz. Sembollere dikkat etmeyenler oluyor. Kuralları tam anlamadan oynayanların da gelip mutlaka bize kontrol ettirmelerini öneririm.