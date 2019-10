Independent en iyi 30 romantik komedi filmini seçti

Hazır mevsimi de gelmişken romantik komediler sizin de aklınıza düşmeye başladı mı? Serinleyen hava, camlardan süzülen yağmur damlaları, elimizde sıcak bir fincan çay ya da kahve ve büzüşerek alnına girdiğimiz sıcacık battaniyeler. İşte birçoğumuz için sonbahar aylarında zaman geçirmenin ideal tarifi... Independent gazetesi de bizim gibi düşünüyor olsa gerek tüm zamanların en iyi 30 romantik komedisi listesi yapmayı uygun görmüşler.

Independent yazarlarının oylarıyla seçilen bu 30 romantik komedinin arasında tanıdık filmler hemen dikkat çekiyor. İlk 5 filme bakarak listenin biraz eski moda olduğunu düşünebilirsiniz. Yıllardır dilden düşmeyen hatta nesilden nesle 'bak bu film hem çok duygusal hem de komik' diye anlatılan filmler hala listenin demirbaşı olarak görünüyor.

Siz katılır mısınız bilmiyoruz ama Independent'ın tüm zamanların en iyi 30 romantik komedi listesi aynen şu şekilde, izlemedikleriniz varsa ya da eskileri yeniden izlemek istiyorsanız şimdiden iyi seyirler:

30. Pretty Woman (1990)

29. She’s All That (1999)

28. Saving Face (2004)

27. 27 Dresses (2008)

26. Playing by Heart (1998)

25. Crazy Rich Asians (2018)

24. One Fine Day (1996)

23. Boomerang (1992)

22. Long Shot (2019)

21. Roman Holiday (1953)

20. Forgetting Sarah Marshall (2008)

19. The Break-Up (2006)

18. But I’m a Cheerleader (1999)

17. Four Weddings and a Funeral (1994)

16. Brown Sugar (2002)

15. Love Actually (2003)

14. Get Over It (2001)

13. 500 Days of Summer (2009

12. Bridget Jones’s Diary (2001)

11. 13 Going on 30 (2004)

10. Something’s Gotta Give (2003)

9. Serendipity (2001)

8. 10 Thing I Hate About You (1999)

7. The Apartment (1960)

6. My Best Friend’s Wedding (1997)

5. Notting Hill (1999)

4. The Philadelphia Story (1940)

3. Annie Hall (1977)

2. You’ve Got Mail (1998)

1. When Harry Met Sally (1989)

When Harry Met Sally