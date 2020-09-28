İndigo ne demek? İndigo çocuk ne anlama gelir?

İndigo kelimesinin asıl anlamı "çivit mavisi"dir. İndigo çocuk, bir New Age teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuk. Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir. Kendine özgü davranışları olan İndigo çocuklarla başa çıkmak, onlarda uyum ve dengeyi sağlamak için anne ve babaların hayata bakışlarını ve davranış biçimlerini değiştirmeleri gerekiyor.

İndigo çocukların ortak özellikleri

Genellikle okula ve yaşıtlarına uyum gösteremezler.

Disiplin konusunda sıkıntı yaşarlar.

Mutlaka bir otoriteye ihtiyaç duyarlar.

Bir yetişkin gibi davranırlar.

Gelecekle ilgili sezgileri yüksektir.

Çok fazla enerjiktirler, yorulmazlar.

Büyümüş de küçülmüş sözü onlar için geçerlidir.

Çok fazla alternatif sunmayın, içinden çıkamazsınız.

Hiperaktif çocuklarla karıştırabileceğiniz için uzmandan yardım almalısınız.

Çocuğunuzun İndigo olup olmadığını tespit ettirebilirsiniz.

Özel eğitim sonucunda çocuğunuz yeteneklerini olumlu yönde kullanmayı öğrenebilir.







