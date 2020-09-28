İndigo ne demek? İndigo ne anlama gelir?

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İndigo ne demek?

İndigo çocuk, bir New Age teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuk. Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir.



