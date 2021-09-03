İndirim fırsatı! Yüzde 70 düşüyor, eylül ayında...

Alışverişte bütçe yapmanın en kestirme yolu indirimleri takip etmekten geçiyor. Bu indirimler de genelde mevsim geçişlerinde kendini gösteriyor. Eylül ayı itibarıyla yaz sezonu ürünlerinde yüzde 70’e varan indirimler devreye girmeye başladı. Tüm sektörlerde yılsonuna kadar indirimler artarak devam edecek. Fırsatı kollayan daha az öder. Şimdiden fiyatları sıkı takip edin.

STOK MALİYETİ DE ETKİLİ

Doğru zamanda doğru alışveriş mutlaka kazandırır. Çoğu perakendeci nasıl yaz ayına kışlık ürün stoklarıyla girmek istemiyorsa sonbahar ve kış dönemine de elinde kalan yazlık ürünlerle girmek istemez. Çünkü satılamayan ve nakde döndürülemeyen ürün ekstra maliyet anlamına geliyor. Ayrıca bir sonraki dönem değişen moda ve tercihler o ürünlerin satılmasını daha da zorlaştırır. Bu nedenle ‘zararına satış’ dahi gündeme gelir ki bu da tüketiciye indirim olarak yansır.

TALEBİN DÜŞTÜĞÜ DÖNEMLER

İndirimin en çok görüldüğü alan tekstil piyasası olarak karşımıza çıksa da tatil paketi, kamp malzemeleri, mobilya, yapı market ürünlerini de sezon dışında almak büyük avantajlar sağlar. Bir başka ifadeyle alışverişte tasarruf için talebin azaldığı sezon dışı dönemleri kollayın.

Örneğin; ocak, şubat ve mart aylarında kış sezonu ürünleri indirime girer. ‘Şimdi ne işime yarayacak?’ demeyin, gelecek yıla yatırım yapın. Yine içinde bulunduğumuz ay yaz döneminde fiyatı zirve yapan ürünlerin ucuzladığı döneme işaret ediyor. Geri kalan son 4 ayda da elektronikten beyaz eşyaya kadar birçok üründe indirim fırsatları oluşacak. İhtiyacınız olan ürünü şimdiden yakın markaja alın.

FİYAT OYUNLARINA DİKKAT!

İndirim dönemlerinde bazı fiyat tuzaklarına da dikkat etmek gerekiyor. O da şişirilmiş fiyattan yapılan fahiş indirim tuzağı. Böyle durumlarda ürüne sezon fiyatı üzerinden değil, biraz daha yükseltilerek indirim etiketi vuruluyor. Bu tuzaklara düşmemek için fiyat avcısı olmak gerekiyor. Yani ihtiyacınız olan ürünlerin sezon fiyatlarını belli periyotlarda kontrol edin. En kötü ihtimalle mağazadan alacağınız ürünün mutlaka internet fiyatına da bakın.

EN ÇOK TEKSTİLDE HİSSEDİLİYOR

Sezon geçişkenliğinin etkisiyle özellikle tekstilde hareketli günler yaşanıyor. Birçok marka kampanyalarını, ‘dev indirim’, ‘büyük sezon indirimi’, ‘yüzde 70’e varan indirim’ sloganlarıyla duyuruyor. Google’dan da arama yapıldığında bu indirimleri yakalamak mümkün. Diğer yandan alışveriş merkezlerini (AVM) gezerken vitrinlerdeki büyük indirimleri görebilirsiniz.

UCUZLUK BAŞINIZI DÖNDÜRMESİN

İndirimler her zaman faydalı olmayabiliyor. Çünkü indirimler sezonda çok yüksek olan fiyatların bütçeye uygun hale gelmesi nedeniyle, ihtiyaçtan fazla ürün alma güdüsünü harekete geçiriyor. Bu da gereksiz ve bütçeyi aşan alışveriş riskini artırıyor. Böyle durumlarda ihtiyaçlarınıza paralel hazırladığınız alışveriş listesine sadık kalın.

EN UYGUNU SABAH SAATLERİ

Alışverişte hem zaman kazanmak hem de istediğiniz ürünleri bulmak istiyorsanız mağazaların açılış saatlerini tercih edin. Sabah saatlerinde reyonlar dolu ve düzgün, mağaza ise boş olur. Rahat rahat seçim yaparken kabinlerde de sıra olmadan deneme imkanı bulursunuz.

BUNLARI AKLINIZDA TUTUN

Alışverişe çıkarken liste yapın.

Bütçenizi ve harcama limitinizi belirleyin.

İnternet sitelerinde fiyat araştırması yapın.

Toptancılara yakın mağazalara bakmayı unutmayın.

İndirimleri kaçırmamak için markaların internet sitelerini takip edin.

Alacağınız ürünle ilgili fiyat oyunu yapılıp yapılmadığını anlamak için ara ara o ürünün fiyatını kontrol edin.

MOBİLYADA DÜĞÜN ETKİSİ AZALIYOR

Pandemi nedeniyle ertelenen evlilikler haziran itibarıyla hızla artmıştı. Bu dönemde 600 bin çiftin evleneceği öngörülmüştü. Bunların büyük çoğunluğu düğün ve nikah işlemlerini yaptı. Yani mobilya ve beyaz eşya gibi ürünlerini çoktan aldı. Mobilya üreticileri şu sıralar sezonsal olarak iç talebin bir miktar düştüğünü belirtiyor.

Bu da indirimlerin habercisi. Şimdiden birçok marka önemli indirimlere başlamış durumda. Kışa doğru indirimlerin artması beklenebilir. Bu sektörde indirimin önündeki en büyük engel hammadde maliyetlerindeki artış. İhtiyacı olanların elini çabuk tutmasında ve bütçesine uygun ürünü bulduğu anda almasında fayda var.

DERİN DONDURUCU, BUZDOLABI, KLİMA

Yaz sezonunda serinleten ürünler ve dondurucular sonbahar ve kış aylarına göre biraz daha pahalı oluyor. Haliyle ürüne ne zaman ihtiyaç varsa o dönemde fiyat zirveyi görüyor. Her dönem belli ürünlerde indirim olsa da kışın indirim daha çok çeşidi kapsıyor.

YAPI MARKETLERİNİ RADARINIZA ALIN

İnşaat sektöründe faaliyetlerin hızlandığı yaz döneminde yapı market ve hırdavat ürünlerinin fiyatları talebe bağlı yükselebiliyor. Şu sıralar matkap, vida setleri, musluk, evye, boya, avize, tente, dolap, aydınlatma ürünleri gibi onlarca üründe hatırı sayılır indirimleri mağazalarda ve internet sitelerinde görmek mümkün. Ayrıca bahçe ürünlerini de sezon sonu fırsatlarıyla yakalayabilirsiniz.

KAMP MALZEMELERİ

Kamp çadırı, uyku tulumu, mangal, rejisör sandalyesi gibi çoğu dış mekan ürünlerinde çok avantajlı sezon indirimlerini yakalayabilirsiniz. Özellikle bu aydan itibaren takip edin. Şimdiden yüzde 30 indirimleri görebilirsiniz.

LEKE, KUSUR BULUNMASIN

İndirim dönemleri, sirkülasyonun da fazla olduğu ve ürünlerin fazla incelendiği dönemlerdir. Bu yüzden defolu veya deforme olmuş ürünler mağaza yetkililerinin gözünden kaçabilir. Çok ucuz diye hemen alıp çıkmayın iyice bakın.

HER ZAMAN HABERDAR OLUN

Çoğu markanın e-ticaret sitesi mevcut. 5 dakikanızı ayırıp form doldurarak kampanyalarla ilgili düzenli mail veya SMS (mesaj) gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu mağazalarla ilgili uygulamayı telefonunuza indirdiyseniz bildirimlere izin vermeniz de işinize yarayabilir.