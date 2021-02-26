İndirim yok, yarım litrelik yağ var!

Fiyatı dudak uçuklatan ayçiçek yağında, indirime gitmemekte direnen firmalar çareyi gramajları küçültmekte buldu. Yıllardır 1 litrelik ambalajla raflarda görmeye alışık olduğumuz ayçiçek yağı son birkaç haftadır yarım litrelik su şişelerinin içine girdi. Vatandaş gramajların küçülmesini değil fiyatların düşmesini istiyor.





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"BU FİLMİ DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu filmi daha önce de gördük bir ürünün fiyatı arttığı zaman tüketicinin tepkisini söndürmek amacıyla gramajlar ile oynanıyor” diyor.

Bu gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara yönelik Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik hazırladı ve bunun taslağı da yayınlandı. Yakında bu tür gramaj oyunu yapanları da ciddi cezalar gelecek.