İndirimleri yakalayan uygulamalar

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında kuşkusuz turizm geliyor. Uluslararası seyahat kısıtlamaları, vaka sayılarındaki dalgalanmalar tatil planlarını ister istemez etkiliyor. 17 günlük kapanmanın ardından sektörün yeni sezona güçlü başlaması hedefleniyor. Vaka sayılarındaki düşüş ve normale dönüşle birlikte vatandaşlar tatil için daha iyi plan yapabilecek. Okulların temmuz itibarıyla kapanmasıyla birlikte tatil bölgelerindeki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

SON DAKİKADA İPTAL HAKKI

Momentum Turizm Kurucu Ortağı Polat Açıkgöz, Rusya’nın 1 Haziran’a kadar Türkiye uçuşlarına kısıtlama getirdiğini anımsatarak, “Şu an asıl hedef yerli turist. Erken rezervasyon süresinin de 1 Haziran’a kadar uzama ihtimali var. Ayrıca güvenli turizm belgesi almış pekçok turizmci son dakikaya kadar ‘iptal etme’ opsiyonu başlattı. Bunu sigorta ile destekliyorlar” dedi. Açıkgöz ayrıca şu an tesis ve acente çalışanlarının da aşılanmaya devam ettiğini kaydederek, “Bayram sonuna kadar tam kapanma olması, vaka sayılarını ciddi ölçüde düşürecektir” diye konuştu.

‘TEMASSIZ OLSUN’

Dünya genelinde yapılan 2020 araştırmalarına göre, tatilcilerin yüzde 73’ü otele gitmeden önce araştırma yapıyor ve yorumları inceliyor. Yüzde 60’ı tatil paketi satın almadan otelden çıkış işlemlerine kadar her şeyi bir mobil uygulama üzerinden temassız olarak yapmak istiyor. Tatil planlarınızın askıya alındığı bu süreçte sizi fikrinizden döndürecek bazı fırsatları ve tüm tatil sürecinizde kolaylık sağlayacak bazı dijital uygulamaları önünüze getirdik.

WeBee: 12 dil desteğine sahip bu uygulama check-in, check-out, anahtarsız odaya giriş, oda servisi, içeçek siparişleri gibi pek çok şeyi cep telefonu üzerinden yani temassız olarak yapabilmeyi sağlıyor. Bunun için otelin de weBee platformuna geçiş yapması gerekiyor.

Fulltrip: Uçak, gemi, otel, araç kiralama, transfer gibi tatil programında ihtiyaç olan her şeyin fiyat karşılaştırmasını yaparak size en uygun seçenekleri sunuyor. 7 gün 24 saat dijital müşteri hizmeti de veren platform üzerinden vize başvuruları da yapılabiliyor.

Hopper: Yapay zeka destekli sehayat uygulaması Hopper, yüzde 95 doğrulukla 1 yıla kadar olan tüm havayollarının uçuş fiyatlarını tahmin ediyor ve ne zaman bilet almanız gerektiğini öneriyor. Önceden bakmış olduğunuz bilet fiyatları da düştüğünde size haber veren uygulama sayesinde bir biletten yüzde 40’a varan tasarruf sağlanabiliyor.

TatilBudur: Erken rezervasyonda yüzde 50’ye varan indirim, 4 kal 3 öde, koşulsuz iptal hakkı, ödemeyi 4 ay erteleme, seçili otellerde ekstra yüzde 7 avantaj, 12 aya varan taksit gibi pekçok fırsatı aynı anda sunan platform ile tatil planınızı birkaç dakika içerisinde tamamlayabilirsiniz.

Tripadvisor: Oldukça kapsamlı bir seyahat rehberi uygulaması olan Tripadvisor ile en ucuz uçak biletleri, en uygun otelleri ve restoranları keşfedebilirsiniz. Ayrıca gezeceğiniz yerle ilgili kullanıcı yorumlarını takip ederek de olası kötü sürprizlerin önüne geçebilirsiniz.

Airbnb: Bu uygulama yaklaşık 200 ülkede kiralık ev ya da oda bulmayı sağlıyor. Otel fiyatlarından çok daha düşük ücretlere kalabileceğiniz yerleri buradan filtreleyerek kolaylıkla bulabilir, yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz. Konaklayanların ev sahibi hakkında yaptıkları yorumlara yer veren bu uygulamanın Türkçe dil hizmeti de var.

Trivago: İçeriğinde 700 binden fazla otel olan uygulamada en lüks konaklama tesislerinden en mütevazi pansiyonlara kadar her seçenek yer alıyor. İhtiyacınıza göre ayrıntılı filtreleme yapan bu uygulamanın en büyük özelliği otomatik fiyat karşılaştırmalarıyla tüketiciye yüzde 50’ye varan tasarruf kazandırması.

BUNLARA DİKKAT!