İndirimli alışverişte oyuna gelmeyin

İndirim oranlarına karşı tüketicileri uyaran bakanlık, ürün fiyatlarının yüksek miktarda artırılıp, daha sonra bu fiyat üzerinden indirim yapıldığına dikkat çekerek, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirtti.

MAĞDUR OLMAYIN

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, e-ticaret alışverişlerinin, söz konusu avantajlar yanında yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok dezavantajı da beraberinde getirdiği ifade edildi.

SAHTE SİTELERE KANMAYIN

Bakanlık, tüketicilerin mağdur olmamaları ve satıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için şu uyarılarda bulundu:

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLUN: Bilinçli bir tüketici olarak, gerçekten ihtiyaç duyulan mal-hizmet belirlenerek sadece bu ihtiyaçları gidermek amacıyla alışveriş yapın. Yapılacak alışveriş öncesinde arama motorlarında satıcıyı inceleyin.

ÖNCEKİ FİYATA BAKIN: Kampanyalar kapsamında, satıcılarca önce ürünlerin fiyatlarının artırılması, sonra bu fiyat üzerinden indirim yapılmasına sıkça rastlanıyor. Bu nedenle ilgilendiğiniz ürünlerin önceki satış fiyatını araştırın.

ÖDEME GÜVENLİĞİ VURGUSU: Sosyal medyada karşınıza çıkan siteler sahte olabilir. Satıcıların kendi sitesinden ürün ve fiyat kontrolü yapın. Alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına bakın.

SÜRESİNDE TESLİM VEYA İADE

Bakanlık, satıcı ve sağlayıcılar açısından dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:

Yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken bilgiler, açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmeli. Malın teslimi, cayma hakkının kullanılması durumunda bedel iadesi gibi konularda belirlenen sürelere eksiksiz uyulmalı.

Tüketiciler, stokta bulunmama, tedarik edememe gibi gerekçelerle mağdur edilmemeli. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınmalı.

Ürünün, indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatının reklam verene ait olduğu unutulmamalı.

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleriyle indirimli olarak satılan ürünün miktarı sınırlıysa açıkca belirtilmeli.

İndirimli satış reklamlarında, hangi ürüne ne kadar indirim uygulanacağı hususunda anlam karışıklığına yol açılmamalı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada ayrıca “Bakanlığımızca yer verilen hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari müeyyideler uygulanacak olup, ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından da resen incelemeler başlatılmıştır. Hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekir” denildi.

‘STOKTA KALMADI’ DİYORLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şöyle dedi:

“İndirim kampanyalarında ucuz fiyatla ilana koyulan ürünleri müşteri almak istiyor. Satıcı ‘ürün stokta kalmadı’ deyip yüksek fiyattan satıyor. O ürünü farklı fiyattan satın aldığında vatandaş aradaki fiyat farkının iadesini isteyebilir. Ayrıca alışveriş indirim kuponları sunularak, tüketiciler cezbediliyor. Vatandaş bu kuponları almak istediğindeyse ‘kuponlar sınırlı sayıda olduğundan tükenmiştir’ diyerek verilmiyor. Bu noktada Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılarak o kuponlar alınabilir.”