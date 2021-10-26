İneğin midesinden mikroplastik çıktı

Mikroplastiklerin yıkama suları ile denizlere karışıp su canlılarının dolaşım sistemlerine girdiği biliniyordu. Hollanda’nın Vrije Üniversitesi’nde inek, domuz gibi çiftlik hayvanları incelendi. Bu hayvanların kanında da ilk kez mikroplastiğe rastlandı. Beslenme zincirinde önemli bir yeri olan bu hayvanlardaki mikroplastiğin sofralara ulaşma riski büyük. Mikroplastikler insan organları için hayati tehdit taşıyor. Bu maddeler, organlara zarar verebilir, iltihaplanma riskini artırabilir, anne karnındaki bebek gelişimini olumsuz etkileyebilir.

MİKROPLASTİK NEDİR?

Partiküler olarak 1 milimetre’den küçük plastik parçacıklar mikroplastik olarak tanımlanıyor. Bunu 5 milimetre olarak kabul eden yaklaşımlar da mevcut. Bu parçaların bazıları üretimde bazıları ise tüketimde oluşuyor. Tek bir plastik malzeme parçalanarak milyonlarca mikroplastik parçacıklarına dönüşebiliyor. Plastik kullanımı aşırı arttıkça su kaynaklarında rastlanan mikroplastik miktarı da giderek artıyor.





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