İnegöl Belediyesi dijitalleşmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve gelmesinin ardından bu alanda ciddi yeniliklerin yaşandığı İnegöl Belediyesinde, son olarak Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) ismi verilen uygulama hayata geçirildi. Vatandaşların imar durumu işlemleri başta olmak üzere mimar ve mühendislerin tüm proje süreçlerini dijital olarak tamamlayabilecekleri bu uygulama; İnegöl Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yapı Ruhsatı, Proje Ön Olur ve Hak ediş birimleri iş ve işleyişinin profesyonel, hızlı ve modern hale getirilmesini sağlayacak. Yapı ruhsatı evrak kabulleri ile proje kontrol ve onay işlemlerinin dijital ortamda sürdürülmesini hedefleyen OPAK ile vatandaşlar e-Devlet üzerinden imar durumu başvurusu yapabilecek. Aynı zamanda bu sistemde mimar ve mühendisler tüm proje süreçlerini dijital olarak tamamlayabilecekler. OPAK Sistemi işlemleri hızlandırıp iş yükünü azaltacak. Kâğıt israfını sonlandıracak bu sistem, yönetmeliklere uygunluğu sağlama açısından kolaylık sağlayacak.

OPAK sisteminin lansmanı, bugün 09.30’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi’nin ilgili birimlerinin sorumluları ile mimar ve mühendislerin katılım sağladığı lansmanda, pandemi kurallarına da dikkat edildi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının ön planda olduğu programın açılış konuşmasını Ruhsat Denetim Müdürü Mehmet Bedir yaptı. Bedir, “Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) uygulamasını tanıtmak üzere burada bir araya geldik. Bu konuda hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Sistem hakkında bilgiler veren Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı ise “Dünya olarak endüstri 4.0’ı, toplum 5.0’ı konuştuğumuz bu günlerde, İnegöl Belediyesi olarak yeni nesil belediyecilik anlayışının bir örneğini duyurmak adına buradayız. İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla sözelden sayısala bütün veri tabanlarını bütünleşik kent yönetim bilgi sistemi altında toparlamış, vatandaşların ve paydaşlarının katılımıyla bu verinin bütün kent paydaşları tarafından kullanımına yönelik dijital olgunluk seviyesi yüksek hizmetleri devreye almıştır. Bunlardan bazılarına kısa örnekler verecek olursak; İnegöl Belediyesi özellikle e-belediye ve e-devlet hizmetleri noktasında dijital olgunluk seviyesi yüksek olan bu hizmetlerle Türkiye genelinde yer alan bütün belediyeleri geride bırakarak özellikle e-devlet üzerinde 42 ayrı hizmeti vatandaşın hizmetine sunmuş bulunmaktadır” diye konuştu.

Hedefimize büyük oranda vardık

Belediye Başkanı Alper Taban Alper Taban da sisteme ilişkin misafirlere hitaben bir konuşma yaptı. Zor bir yılın geride kaldığını anımsatarak konuşmasına başlayan Taban, “2020 yılı gerçekten hayatımızda unutamayacağımız bir yıl oldu. Bizler de bu günler şahit olduk. Ancak şartlar ne olursa olsun hepimiz hedeflerimize varmak için gerek özel kuruluşlar gerek kamu kuruluşları süreçlerine devam ettiler. Biz de hamdolsun hedefimize büyük oranda vardığımızı düşünüyoruz 2020 yılıyla ilgili” dedi.

22 müdürlük tek sistemde toplandı

Bugün dijitalleşmeyle ilgili gelinen noktayla alakalı bilgilendirmek için bir araya geldiklerini belirten Taban, şöyle devam etti: “Takdir edersiniz ki artık dünyada yeni kavramlar konuşuluyor. Tabi öncesinde bilginin eskiye nazaran çok daha farklı yol ve yöntemlerle yayıldığını görüyoruz. Haberleşme alışkanlıklarının değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada herkese pozisyon almak düşüyor. Kamu kurumları da pozisyon alması gereken gruplardan biri. Bizler de aslında göreve geldiğimiz günden bu güne tüm operasyonlarımızı tamamen dijital ortama taşıyarak yönetsel süreçlerimizi kolaylaştırmak istedik. Tabi bunu kimle yapacağız? Başarılı insan kaynağı ile yapacağız. Ekibimizde bazı değişiklikler ve yenilikler yaptık, arkadaşlarımıza görev tanımlarını bildirerek çalışmalarımıza başladık. O günlere dönecek olursak ben o tarihte dağınık minvalde bir çalışma içerisinde olduğumuzu fark ettim. 22 müdürlüğümüz var. Bunların her birinin kendi içerisinde kendine özgü sistemleri var. Ancak birbirleriyle veri alışverişinde zorlanan birimler olduğunu görüyoruz. Yani aynı dili makine anlamında, veri anlamında konuşturamıyoruz. Bunun üzerine gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak mevcut yazılımlarla bunu yürütmenin mümkün olmadığına karar verdik. Yaptığımız araştırmalar neticesinde yeni bir yazılım satın alması gerçekleştirdik. Nihayetinde şuanda 22 müdürlüğümüzün tamamını tek çatı altına aldığımız bir yapıya dönüşmüş olduk.”

Dijitalleşme konusunda pozisyonumuzu aldık

“Dünya nereye gidiyor bunu da görmek lazım. 1990’lı yıllardan itibaren internet kavramının ortaya çıkması, bilgisayar kullanımının daha hızlı ve güçlü şekilde geliyor olması artık buraya hiç kimsenin ayak direyemeyeceği bir döneme girmemizi sağladı. Bizler de Türkiye’de gözlemlediğimizde 65 milyon internet kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Ve ortalama bir kişi 2 buçuk saat internette kalabiliyor. Bunlar bilimsel istatistiklerin verileri. Dolayısıyla her şeyin dönüştüğü, dijitalleştiği ortamda bizler de buna kayıtsız kalmadık. Yazılımla tüm operasyonumuzu sistemin içerisine aldık. Peki, dünya başka ne konuşuyor? Endüstri 5.0, Toplum 5.0 diye kavramlar konuşuluyor. Yine teknoparkları konuşuyoruz, yaşam laboratuvarlarını konuşuyoruz. Big Data’yı konuşuyoruz. Bunlar ne demek? Artık her yönetici veriyle, sayıyla, istatistikle hareket edecek. Belki öncesinde de böyleydi ama bugün bunların kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Veri madenciliğinin nasıl önemli bir kavram olduğunu, bugünün petrolünün artık veri olduğunu kavrıyoruz. Yapay zeka, sanal ticaret, sanal para kullanımı gibi, akıllı şehirler gibi kavramları konuşuyoruz. Bununla beraber nesnelerin birbirleriyle haberleştiği bir sürece geçiyoruz. Beyaz yaka, mavi yaka derken bugün metal yaka dediğimiz robotların kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde çok değerli olan dijitalleşmeyi biz de kendimize pozisyonlamış olduk.”

Evrak dolaşımı son bulacak

“Bugün burada OPAK uygulaması ve Ruhsat Denetim Müdürlüğümüz özelinde toplandık. Bu tabi bizim birinci fazımız. Burada muradımız nedir? Biz ikinci fazın sonunda gerçekleşecek olsa da; hiçbir evrakın ortalıkta kalmadığı, sizlerin gönderdiği belgelerin dijitalde dolaştığı, kontrol edilip onaylandığı bir sürece geçmek istiyoruz. Bunları yapan belediyelerimiz var. Rekabet içerisinde olduğumuz diğer kurumları da gözlüyoruz. Biz de inşallah bu konuda geçmişte koyduğumuz e-devlet hedeflerine eriştiğimiz gibi burada da öncü olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla işin hülasası, bizler dijitalleşmenin günümüzdeki kavramını özümseyerek vatandaşımıza en doğru, en akılcı hizmetleri sunmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla beraber sizler de mesleğini icra eden sektörün oyuncularısınız. Bunlar sizlere de kullanım anlamında fayda sağlayacak çalışmalar.”

Konuşmaların ardından OPAK sistemine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Ardından soru cevap bölümü ile lansman sona erdi.



