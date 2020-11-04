Tadına Doyum olmayan İnegöl köfte tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes bri tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için İnegöl köfte tarifi arıyor ya da İnegöl köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İnegöl köfte yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

İnegöl köfte tarifi

İnegöl köfte malzemeleri

800 gram dana kıyma

200 gram kuzu kıyma

2 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı tuz

İnegöl köfte yapılışı

Dana ve kuzu kıymayı bir kapta karıştırın. Soğanların kabuklarını soyun ve rendeleyin. Karıştırdığınız kıymaya, rendelediğiniz soğanları ilave edin. Ardından tuz ve karbonatı da ekleyip yaklaşık 10 dakika güzelce yoğurun. Hazırladığınız köfte harcını üzerini kapatın ve birkaç saat kadar buzdolabında bekletin. Köfte harcını dolaptan çıkardıktan sonra tezgaha alın. Üzerine yağlı kağıt koyup, merdaneyle dikdörtgen şeklinde açın. Ardından keskin bir bıçak yardımıyla uzun ince dikdörtgenler kesin. Orta ateşte, kızgın bir tavada kızartın.



