Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2003 yılına kadar gazete bayiliği yapan Osman Başdelen, o tarihten itibaren sonra Milli Piyango bayisi olmaya karar verdi. 19 yıldır kentin en işlek caddesinde bayilik yapan Osman Başdelen, bu zamana dek talih oyunlarında kazanarak sevinenlere çok kez tanıklık etmiş. Kendisi de şans oyunları oynayan Osman Başdelen, 2004 yılında 58 bin lira kazandı. O ikramiye enflasyondan arındırıldığında o zamanın gayet tatminkar bir ikramiyesiymiş.

Başdelen Şans Postası’nın sorularını yanıtladı:

KAZANANLAR GENELDE SÖYLEMEZ BÜYÜK İKRAMİYELER HEP MEÇHULDÜR

Bayinizden büyük ikramiye kazanan oldu mu?

En son Kazı Kazan oyunundan ikramiye verdim. Bizim sektörde "Milli Piyango’dan bana şu kadar çıktı" diyen kimse olmadı. Çünkü büyük ikramiye kazanan birisi kazandığı duyulsun istemez genelde. Kazı Kazan’da ise kart değişim olayı olduğu kimin ne kazandığını bilebiliyoruz. Yine de biz bayi olarak müşterilerimizin gizlilik esaslarına saygı duyarız. Mesela benim bir müşterim var. Sürekli oynar, en son 200 tane Sayısal Loto oynadı. Daha önce yakaladığı ikramiye parasını hep Bursa’dan aldığını öğrendik. Bize söylemiyor, biz de sormuyoruz “Bir şey çıktı mı?” diye. Müşterimiz böyle bir yaklaşım içinde bunun kendisi için uğurlu olduğuna inanıyor olabilir. Yaklaşık 3 yıl önce İnegöl’den 10 Numara büyük ikramiye çıktı. Sahibi hala meçhuldür.

BEN MUTLAKA ŞANSIMI DENERİM

-Büyük ikramiye kazandırınca bir bayi olarak neler hissettiniz?

Bayinin reklamını yapmış oluyoruz. Ben kazanan talihliden daha mutlu oluyorum.

-Peki kendiniz oyun oynar mısınız, yüksek devirli dönemlerde filan şansınızı dener misiniz?

Her hafta oynuyorum. Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu oynarım. 2004 yılında çıkan 58 bin liralık rekorumu dolar bazında geçmeyi hedefliyorum.

SON DAKİKACI OYUNCULAR VAR

Şimdiye dek gördüğünüz en ilginç müşteri inanışları, oyun totemleri nelerdir?

Son dakikada oynayanlar, sabah ilk siftah yapanlar. Mesela 20.59’da gelirler bayiye sistemin kapanmasına son bir dakika kala oynarlar. Saatine bakarlar, içinden sayarlar, sonra bas der ben de kuponu basarım. Bazen bunu çok abartırlar terminal kapanmış olur ve çekilişe bilet alamadan eve giderler. Böyle inanışları olanlar herhalde Türkiye’deki son yatırılan kuponun kendisinde uğur getireceğine inanıyor. Bir de mesela rakam saplantısı olanlar var. Her hafta aynı rakamı yazanlar var. Ya da aynı kuponu senelerce oynayan müşterilerim var.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'YA İLGİ HER ZAMAN YÜKSEK

Oyunlara ilgi son dönem nasıl, yeni oyunların gelmesiyle ilgi yükseldi mi?

İnsanların alım gücü ve ekonomik şartlar ortada. Buna rağmen insanlar bir kolon da olsa şansını denemek istiyor. Pandemi dönemi uzun süreler kapalı kaldık. Bu sıkıntılar tamamen geçince işler de daha iyi olacak inşallah. k

Unutulmaz müşteri anılarınız?

Çıktığını görüp sevinen de oluyor. bir numarayla kaybettiğini görüp üzülen de oluyor. Bunlar genelde Çılgın Sayısal Loto oyununda oluyor. İkramiye çok büyüdüğü için insanların dikkati de bu oyunlara çok artıyor.

Türkiye’nin her yerindeki esnaflara da bayilik almasını önerir misiniz?

Birbirine yakın olmamak kaydıyla bayilik almalarını öneririm. Bizim burada sosyal medyada bayiler grubumuz var. Yakınlarında bayi olmayan arkadaşların işleri iyi. Bölgede tek bayi olmak avantajlı.

BİR KERE ŞAKA YAPTIK HERKES İNANMIŞTI

İkramiye kazananların hikayeleri, yaşadıkları ilginç olaylar var mı?

2004 yılında Şans Topu’nda 5+1’den 58 bin lira çıktı. O da bana çıktı. Rahmetli çocuğumun kuponu vardı. Hatıra olarak çekmecede saklıyordum onu. Herkese söylediğime pişman oldum. Önüne gelen borç istedi. Bu nedenle çıksa bile kimse söylemiyor. Bir de bir arkadaşla şaka yaptık. Kendisinin de haberi vardı ailesine ve yakınlarına şaka olsun diye 291 bin lira çıktığını söyledik. Kuponunu da fotokopi yapmıştık. Herkes inandı buna, ailesi de inanmış. Ailesi buraya geldi. Bankaları gezdiklerini paranın olmadığını söylediler. Paranın nereye gittiğini sordular. Ben de bunu şaka olarak yaptığımızı babanızın da haberinin olduğunu söyledik. Bir müddet bize inanmadılar. Bütün arkadaşları da çıktığını sandılar. Başka bir anımda da bir müşteri geldi, Kazı Kazan aldı. Ertesi gün geldi. Bin lira çıktığını söyledi. Parasını verdik. Giderken, son parasının olduğunu o parayla Kazı Kazan oynadığını ve o parayla bin lira çıktığını söyledi.

KUPONLARI DİKKATLİ DOLDURUN

Oyunseverler şans oyunu oynarken nelere dikkat etsinler?

Bayi olarak uyarılarınız nelerdir? Yanlış oynamasınlar. Yanlış oynadıkları zaman istemedikleri zaman kuponu iptal ediyoruz. Fakat bu işin bir kısmeti de var. O nedenle dikkatli kupon yazmaları çok önemli. Dükkan kalabalık olduğu zaman yanlış yazılan oyunlar bizi zorluyor. Ya da 5 dakika içinde iptal edemezsek bize kalıyor. Bizim zararımıza oluyor. O yüzden dikkat etsinler. Bir de Kazı Kazan kartlarını kazırken dikkat etsinler. Dikkat etmeyen bu işin zevkini çıkarmadan kazıyanların olduğunu görüyorum. Üzerlerinde bütün açıklamalar var. Okumuyorlar da maalesef.