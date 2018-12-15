İnegöl'de 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 5 yaralı
Bursa İnegöl'de 3 araç birbirine girdi. Yaşanan kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı
Dün gece Alanyurt’tan İnegöl’e seyreden Saliha Çakır'ın (24) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Ömer Çelik'in (32) kullandığı araca arkadan çarptı. Gökhan Muhsin'in (28) kullandığı kamyonet fren yapsa da kaza yapan 2 araca çarparak durabildi.
Kaza sonucunda Ömer Çelik, Gökhan Muhsin, Resul Muhsin (55), Saliha Çakır ve oğlu Yusuf Çakır (5), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)