Türkiye İnegöl'e yılın ilk karı düştü

İnegöl'e yılın ilk karı düştü

Türkiye

İnegöl'e yılın ilk karı düştü

Kasım ayıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Çiftlik yaylası beyaza büründü.

04 Kasım 2020, Çarşamba 20:05 Son Güncelleme:
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Havaların iyice soğumasının ardından şehir merkezlerinde soğuk hava hakim olurken, bazı bölgelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. İnegöl'e bağlı Çiftlik yaylası da bunlarda biri. Yayla beyaz örtüyle kaplanırken ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

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O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.

(BURSA (İHA)


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