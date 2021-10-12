Hakarete varan sözlerinin ardından ciddi tepki alan Başkan Şahin Kırbıyık, kendini savundu ve geri adım atmadı. Kırbıyık yeni paylaşımında şunları yazdı:

"Halkın umutlarıyla oynuyorlar"

Paylaşımımın ahlaki olmadığını söyleyenler; bu gücü nereden alıyor, mafya mı diyen beyhudeler... Dolandırıcıların kandırarak iş yapması, benim değil Tarsus halkımın umutlarıyla oynaması... Bu mu ahlaki? İnsanları yanıma kadar gönderip şampiyonluk sözleri verdirterek göz boyayıp, antin kuntinle hiçbir yerde görülmeyen peşin para alıp, pirimleri takır takır zamanında ödenenlerin sahada yayılması mı ahlaki?

"Şampiyonluk sözü verdim, kimseye hesap vermem"

Siz kim oluyorsunuz benim sayfama girip yazılanları okuyorsunuz? Ben kim miyim? Hiçbir şeyi önemsemeyen, sadece Tarsus'a şampiyonluk sözü vermiş biriyim. Canı yanan eşek attan pek sıçrar. Kimseye verilecek hesabım yok. Her kişi yaptığı işin, aldığı paranın hakkını versin. Veremeyen de antin kuntine gerek yok, 'Yapamıyorum' desin. Yeniden yapılanmak zor değil.

İlgili Haberler Tarsus İdman Yurdu Başkanı oyuncularını eleştirdi: İnek alsam daha faydalı olurdu



