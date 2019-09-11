İnek evlat edinme uygulaması…

Başıboş ineklerin ve aşırı kalabalık barınakların giderek sorun haline geldiği Hindistan'da Madhya Pradeş eyaleti hükümeti, insanların bir ineği evlat edinebilmesini sağlayan uygulama ve internet sitesi geliştireceklerini duyurdu.

KUTSAL HAYVANLAR...

Hindistan'ın Hindu çoğunluğu uzun zamandır inekleri kutsal hayvanlar olarak görüyor. Ancak ilk defa bir eyalet hükümeti bu bağlılığı 21. yüzyıla taşıma planları geliştiriyor.

İNTERNET SİTESİ GELİŞTİRECEKLER

Madhya Pradeş eyaleti hükümeti, insanların bir ineği evlat edinebilme, yerel “gaushala” (inek barınağı) hakkındaki son haberleri öğrenebilme ve hatta inek idrarı ve gübresinden yapılmış eşyalar satın alabilme gibi hizmetleri tek bir noktada toplayan bir uygulama ve internet sitesi geliştireceklerini duyurdu.

24 BİN TL MASRAF

Bir ineği evlat edinmek, barınaktaki bakım masraflarını üstlenmek hiç de ucuz değil. Tek bir ineğe ömür boyu bakmak yaklaşık 300 bin rupi (yaklaşık 24 bin TL) tutuyor.



