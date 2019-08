Bebeklik döneminde en sık rastlanan gıda alerjisi olarak gösterilen süt alerjisi yani inek sütü alerjisi annelerin en büyük sorunlarından biri haline gelebiliyor. Anne sütü ile inek sütü içeren gıdaların bebeğe emzirme yolu ile geçmesi zor anlar yaşamanıza neden olabilir. Peki, Bebeklerde süt alerjisinin belirtileri nelerdir? İnek sütü alerjisi olan bebek ve çocuk nasıl beslenmeli? İşte detaylar…

Bebeklik döneminde en sık rastlanan gıda alerjisi, süt alerjisi yani inek sütü alerjisidir. Süt alerjisi inek sütündeki proteinlere karşı (özellikle beta laktalbümin) vücudun verdiği bir alerjik reaksiyon olarak tanımlanabilir.

SÜT ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

* İlk aylarda aşırı ağlama ve ciddi gaz sancısı

* Beslenme sonrası kusmalar ve buna bağlı olarak kilo alamama

* Kanlı ve sümüksü dışkılama ve bazen de kabızlık

* Ciltte egzama tarzında kızarık ve kaşıntılı deri döküntüleri

* Geçmeyen bir hışıltı, öksürük, burun tıkanıklığı

* Tekrar eden bronşit ve/veya bronşiolit atakları

* Anafilaksi (çok nadirdir, inek sütü proteini alımından hemen sonra (en geç ilk 1 saat içinde) gelişir. Deri döküntüsü, yüzde, dil ve ağızda şişme, solunum yollarında gelişen ödeme bağlı olarak ortaya çıkan nefes almada güçlük ve tansiyonda düşme ile birlikte görülen bir şok tablosudur. Tedavi edilmediğinde ölümcüldür.)

İNEK SÜTÜ ALERJİSİ OLAN BEBEK VE ÇOCUK NASIL BESLENMELİ?

İnek sütü alerjisi saptanmış olan bir bebeğe asla süt ve süt ürünleri verilmemelidir. Hazırlanışı sırasında süt içerme ihtimali olan tüm besinler çocuktan uzak tutulmalıdır. Çocukların çok sevdiği çeşitli çikolatalar, pastalar vb. hepsi süt içeriklidir. Hiç umulmayan işlenmiş gıdaların içinde de süt bulunabilir. Bu nedenle ailelerin ve çocukların etiket okuma alışkanlığının geliştirilmesi gereklidir. Yuvada ve okulda yanlışlıkla sütlü besin verilmesini önlemek için çocuğun koluna ya da boynuna bir uyarı asılmalıdır.

Eliminasyon diyetinin süresi hastaya göre değişkenlik gösterir. Genelde inek sütü alerjisi için on iki aylığa kadar olan bebeklerde en az altı ay süreyle diyet devam ettirilir ve çocuğun durumuna göre en erken dokuz ile on ikinci aylar arası ilk deneme yapılır. Durumu ağır hastalarda on iki ile on sekizinci aya kadar beklenmesi tavsiye edilir. Çocuğun durumuna göre, ilk denemeler hastanede alerji hekimi gözetiminde besin yüklemesi şeklinde yapılabilir.

Ancak bu yaşlarda büyüme ve gelişmenin etkilenmemesi için vücudun başta protein, vitamin ve mineraller olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir beslenmenin sağlanması şarttır.

İNEK SÜTÜ İÇEMEYEN BEBEK VEYA ÇOCUK HANGİ SÜTÜ TÜKETMELİ?

İnek sütü alamayan bir bebeğin başka hayvanların sütünü alması da çoğu zaman riskli olabilmektedir. Keçi sütü ve koyun sütünün inek sütü ile yüzde doksan oranında çapraz reaksiyon verme ihtimali vardır. Alındığı zaman aynı reaksiyonlar gelişebilir; alerjik reaksiyon geçirmiş çocukların bu alternatiflerden de uzak durmaları önemlidir.

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte, değişik ağırlıkta inek sütü alerjisi olan çocuklar için farklı özelliklerde formül mamalar üretilmektedir. Bunların hazırlanışı sırasında inek sütü proteinleri parçalanmakta ve alerjenik özelliklerini yitirmektedir. Hafif şikâyetler gösteren hastalar için hidrolize mamalar yeterli olabilirken, daha ağır reaksiyon ihtimali olanlar için proteinlerinin amino asitlere kadar tamamen parçalanmış olduğu özel mamalar kullanılmaktadır.

Amino asit formüllü mamalarda bebekte alerjiye neden olan inek sütü protein zincirleri bulunmaz, onun yerine bebekleri aynı şekilde besleyecek olan amino asitler bulunur. Amino asitler proteinlerin yapıtaşıdır; vücuda kolayca emilir ve bebeğin protein ihtiyacını karşılarlar.

İnek sütü alerjisi olan bebeklerin beslenmesi alerji mamasıyla düzenlenirken, temel amaç bebeği dengeli kalori ve besin öğeleriyle beslemektir. Formül mamalar bebeğin gerek duyduğu enerji ve besin öğelerini eksiksiz şekilde karşılayarak bebeği beslerken, aynı zamanda alerji belirtilerinin düzelmesini sağlar. Bu özel formüllere eklenen vitamin ve mineraller bu çocukların günlük ihtiyaçlarını karşılamakta ve beslenme bozukluklarının önüne geçebilmektedir. İnek sütü alerjisinin yüksek risk oluşturduğu hayatın bu ilk yıllarında, söz konusu desteklerle iyi bir büyüme ve gelişme sağlanabilmektedir.