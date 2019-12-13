İnekleriyle aynı kazakları giyiyor

Özel günlerde farklı kıyafetler giymek artık yalnızca kedi ve köpeklerin hakkı değil. Jersey'de kendini süt çiftçisi ve Noel tutkunu olarak tanımlayan Becky Houzé, 5 ineğine ve kendine özel olarak yılbaşı kazakları tasarladı. Herkesin Noel neşesine sahip olması gerektiğini düşünen Becky Houzé, yoldan geçenlere Noel ruhunu aşılamak için bu atılımı yaptığını söylüyor. Carol, Holly, Mary, Noelle ve Mariah Dairy isimli inekler, İngiltere'nin soğuk mevsiminde kazaklarını giymekten büyük keyif alıyor. Becky, 'Mahsulün kremasına yakışır bir görünüm kazandığımızı düşünüyorum' dedi. Yoldan geçen insanlar, ineklerin ve Becky'nin giydiği kazaklardan satın almak istediklerini dile getirmiş.





Öte yandan, Becky, jumperlar için çıldırmış ilk adalı değil. Jersey, bir zamanlar ana endüstrilerinden birini örerek yün ticareti ile dünyaca ün yapmıştı. O kadar popülerdi ki, erkekler yoğun sezonda ağustos ayından eylül ayına kadar Jersey'de örme yapmaktan men edildi.





Jersey yününün popülerliğinden dolayı, örme kazaklar 'jerseys' olarak adlandırıldı. Jerseys olarak adlandırılan kazakların ilk kaydı, 1837’deki kaynaklarda görüldü.

Safkan Jersey ineklerinin adı bulundukları adadan geliyorlar. Jersey inekleri artık Hindistan, Güney Amerika, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda kadar her yerde bulunabiliyor. Jersey inekleri zengin ve kremalı sütleriyle ünlü.

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Kaynak: jersey.com



