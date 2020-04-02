Siyaset İnfaz düzenlemesi yargılama aşamasındaki suçları da kapsayacak

İnfaz düzenlemesi yargılama aşamasındaki suçları da kapsayacak

Siyaset

İnfaz düzenlemesi yargılama aşamasındaki suçları da kapsayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz." dedi.

02 Nisan 2020, Perşembe 13:29 Son Güncelleme:
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Özkan, sözlerine "Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır" şeklinde devam etti.

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